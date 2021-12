Des conseils éprouvés pour survivre au magasinage des Fêtes

Si la simple idée de magasiner les cadeaux de Noël vous donne des cauchemars, appliquez les conseils qui suivent : ils vous permettront de traverser cette épreuve avec un minimum de sérénité!

CHOISISSEZ LE MEILLEUR MOMENT

Il est certain que le samedi est populaire pour les courses. Si vous pouvez l’éviter, vous vous en porterez donc mieux. Par ailleurs, inutile de préciser qu’attendre à la dernière minute vous garantit un achalandage « monstre »! Enfin, sachez que vous pouvez connaître l’affluence de votre centre commercial en temps réel sur Google, un peu comme pour le trafic routier. Intéressant, non?

FAITES UNE PRÉSÉLECTION

Pour limiter le temps passé en magasin, faites une liste en consultant les publicités dans votre journal local ainsi que les circulaires et les sites Web des marchands de la région afin de trouver ce dont vous avez besoin et de comparer les offres. Vous saurez ensuite exactement où vous rendre pour tout vous procurer. Bien sûr, vous pouvez aussi faire vos emplettes en ligne, à condition de vous y prendre assez d’avance pour que vos colis arrivent à temps.

LIMITEZ LES DÉSAGRÉMENTS

Si l’expérience du magasinage à elle seule vous déplaît, veillez à ne pas en « rajouter une couche » en négligeant certains points. Par exemple :

Habillez-vous de façon à être à l’aise et portez des chaussures confortables;

Laissez votre véhicule à la maison, si possible, selon vos options de transport et ce que vous devez acheter, puisque les places de stationnement s’avèrent rares en fin d’année;

Évitez de magasiner en compagnie de gens qui ignorent ce qu’ils cherchent ou ont tendance à être indécis;

Achetez d’abord les articles petits et légers, et finissez par les plus lourds ou encombrants — traîner un CD toute la journée, ça va; un coffre à outils, c’est moins amusant!

Enfin, selon ce qui vous semble le plus tolérable pour vos nerfs, vous pouvez planifier diverses courtes séances de magasinage ou vous en imposer une seule de plusieurs heures au terme de laquelle vous direz : « mission accomplie »!