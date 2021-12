Magasinage futé du temps des Fêtes : protégez-vous des arnaques

(EN) Plus que jamais, les gens sont de plus en plus nombreux à magasiner leurs cadeaux de Noël en ligne, car on trouve de tout sur Internet. Qu’il s’agisse de votre première expérience ou de la centième, suivez ces conseils afin d’assurer votre cybersécurité.

MAGASINER AUPRÈS DE DÉTAILLANTS FIABLES

Essayez de vous en tenir aux magasins que vous connaissez quand vous magasinez en ligne. Les commerçants certifiés ont des pratiques de cybersécurité plus strictes qui permettent de vous protéger.

Si vous consultez des sites inconnus, assurez-vous qu’ils sont légitimes. Recherchez les sites ayant « https » et une barre de verrouillage verte devant leur adresse dans votre navigateur Web : ces sites chiffrent vos données financières. Lisez les avis en ligne et communiquez avec le commerçant en cas de doute. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, ça l’est probablement.

NE SAUVEGARDER PAS VOS INFORMATIONS DE CARTE DE CRÉDIT DANS VOTRE NAVIGUATEUR WEB

Quand vous entrez vos renseignements de carte de crédit, votre navigateur vous demande parfois si vous voulez qu’il conserve ces informations. Cliquez sur « non ». Sauvegarder vos renseignements de paiement dans un navigateur les exposent aux cybercriminels.

VÉRIFIEZ VOS RELEVÉS BANCAIRES

Si vous effectuez fréquemment des achats en ligne, ne serait-ce que pendant le temps des Fêtes, vérifiez souvent vos relevés bancaires. Gardez une trace de vos achats et assurez-vous que tout correspond à vos facturations. Si quelque chose ne va pas, communiquez immédiatement avec l’entreprise. Si vous ne pouvez pas la joindre, avisez immédiatement votre banque.

UTILISEZ UN RÉSEAU PRIVÉ VIRTUEL SUR LE Wi-Fi PUBLIC

Vous pouvez magasiner en ligne n’importe où. Mais ce n’est pas parce que c’est facile que c’est sécuritaire. Si vous effectuez des achats sur un Wi-Fi public, utilisez vos données cellulaires. Si elles ne sont pas disponibles, utilisez un réseau privé virtuel pour sécuriser vos renseignements.

Le magasinage en ligne facilite la recherche des cadeaux difficiles à trouver, mais assurez-vous toujours que vos achats en ligne sont faits en toute sécurité.

Obtenez d’autres conseils sur la façon de sécuriser vos comptes et vos appareils à pensezcybersecurite.gc.ca.

www.leditionnouvelles.com