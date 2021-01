Rétrospective 2020, décembre 

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

La famille Bonneville fait l’acquisition du Château Grandville

La famille Bonneville, propriétaire de l’entreprise Lepage Millwork de Rivière-du-Loup, a confirmé à Info Dimanche le 2 décembre qu’elle a fait l’acquisition du Château Grandville construit en 1881 sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. Cette transaction survient cinq mois après l’annonce de la fermeture de la résidence privée pour ainés qui s’y trouvait depuis près d’une vingtaine d’années.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/411954/la-famille-bonneville-fait-lacquisition-du-chateau-grandville

Service de traversier : une étude d’opportunité pour choisir entre Cacouna et Rivière-du-Loup

La Société des traversiers du Québec (STQ) estime qu’une étude d’opportunité en bonne et due forme s’avère nécessaire pour lui permettre de déterminer si le bateau NM Saaremaa 1 accostera au quai de Cacouna ou à celui de Rivière-du-Loup. «Nous devons faire le bon choix», a mentionné Stéphane Lafaut, président-directeur général de la STQ le 2 décembre en sol louperivois.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/411979/service-de-traversier-une-etude-dopportunite-pour-choisir-entre-cacouna-et-riviere-du-loup

Incendie majeur chez Ti-Coeur Pièces d'Autos

Les pompiers de plusieurs casernes ont combattu un violent incendie qui s'est déclaré dans le garage de l'entreprise Ti-Coeur Pièces d'Autos, situé à la limite entre Saint-François-Xavier-de-Viger et Saint-Hubert, ce lundi 7 décembre en début d'après-midi. Des flammes de plusieurs mètres de hauteur ont ravagé la structure, alimentées par des matières dangereuses.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/412348/incendie-majeur-chez-ti-coeur-pieces-dautos

La grande guignolée des médias : l’équipe d’Info Dimanche récolte 5 842 $

Une fois de plus, les gens de la région ont fait preuve d’une grande générosité le jeudi 3 décembre dernier dans le cadre de La grande guignolée des médias. L’équipe d’Info Dimanche a ainsi récolté la somme de 5 842 $ auprès des automobilistes à l’intersection des rues Fraser et Lafontaine le matin et sur la période du diner.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/noel/412370/la-grande-guignolee-des-medias-lequipe-dinfo-dimanche-recolte-5-842-$

Les Camps de l’Everest en grande nouveauté en 2021

Le Défi Everest lançait ce mardi 8 décembre, en direct de sa page Facebook, sa toute nouvelle programmation pour l’année 2021. L’événement, qui en sera à sa 9e édition, innove encore une fois en créant un tout nouveau module : Les Camps de l’Everest.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/412459/les-camps-de-leverest-en-grande-nouveaute

Réouverture de la piscine retardée à Rivière-du-Loup

Les nageurs de Rivière-du-Loup et des environs devront patienter un petit peu plus longtemps que prévu avant de retrouver la piscine semi-olympique du Cégep de Rivière-du-Loup. Les travaux de réfection, qui devaient initialement prendre fin en décembre, s’échelonneront finalement au début de l’année 2021.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/412509/reouverture-de-la-piscine-retardee-a-riviere-du-loup

Polytraumatisée, Lucy-Nadia Castonguay veut faire changer les choses

Impliquée dans un carambolage sur la route 291 à Cacouna survenu le 22 janvier 2019, Lucy-Nadia Castonguay a porté plainte cet été à l’endroit de deux médecins auprès du CISSS du Bas-Saint-Laurent et contre deux autres au Collège des médecins. Elle estime qu’elle aurait dû être hospitalisée puisqu’elle avait subi des polytraumatismes lors de cet accident, plutôt que d’obtenir son congé de l’hôpital environ 12 heures plus tard.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/412711/polytraumatisee-lucy-nadia-castonguay-veut-faire-changer-les-choses

Un nouveau propriétaire pour Caravane 185

L’entreprise spécialisée dans la vente et la location de véhicules récréatifs, Caravane 185 de Saint-Antonin, a officiellement changé de main. Le nouveau propriétaire, Jean-Philippe Cantin, est emballé par le nouveau défi et confirme déjà vouloir investir pour poursuivre le développement de l’entreprise.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/412806/un-nouveau-proprietaire-pour-caravane-185

Projet de restaurant à Notre-Dame-du-Portage

Les citoyens de Notre-Dame-du-Portage et de la région auront un nouvel endroit où casser la croute, dans quelques mois. Un nouveau restaurant devrait en effet être aménagé dans l’ancien presbytère, au centre du village.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/412762/projet-de-restaurant-a-notre-dame-du-portage

Pour 2021, une hausse de taxes de 1 % à Rivière-du-Loup

À la fin de cette année bouleversante, la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, a annoncé le 14 décembre une hausse de taxes de 1,03 % pour 2021. «Nous voulions abaisser la pression fiscale sur les contribuables en cette période difficile tout en nous donnant les moyens de réaliser nos grands projets d’infrastructures», a mentionné Mme Vignet.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/413046/pour-2021-une-hausse-de-taxes-de-1-a-riviere-du-loup

Le député Harold LeBel accusé d'agression sexuelle

Le député de Rimouski, Harold LeBel du Parti québécois, a été arrêté par la Sûreté du Québec à son domicile de Rimouski en matinée le 15 décembre pour des infractions de nature sexuelle. Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a annoncé que l’accusé a été retiré du caucus pour la durée de l'enquête et du processus judiciaire.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/413056/le-depute-harold-lebel-accuse-dagression-sexuelle

Soirée festive : Denis Tardif exclu du caucus de la CAQ

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, est exclu du caucus de la Coalition Avenir Québec, après que des images le montrant festoyer avec des collègues dans un bar de Rivière-du-Loup aient été diffusées. C'est M. Tardif lui-même qui a pris la décision de se retirer temporairement, a confirmé le cabinet du premier ministre François Legault, le 17 décembre.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/413331/soiree-festive-denis-tardif-exclu-du-caucus-de-la-caq

La Ville de Rivière-du-Loup dépose une offre d’achat pour le Manoir Fraser

La Ville de Rivière-du-Loup a prévu des investissements totalisant près de 523 000 $ à son plan triennal d’immobilisations pour faire l’achat et la mise à niveau du Manoir Fraser. L’organisation municipale est présentement en négociation avec L’Héritage canadien du Québec, qui souhaite se départir de certains bâtiments. Une offre d’achat a été déposée.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/413674/la-ville-de-riviere-du-loup-depose-une-offre-dachat-pour-le-manoir-fraser

Richard Levesque et Andrée Côté reçoivent le Mérite municipal Yves-Godbout

La Ville de Rivière-du-Loup décerne son plus récent Mérite municipal Yves-Godbout à Andrée Côté et Richard Levesque. La distinction honorifique est remise annuellement depuis 1986 à des citoyens qui travaillent activement à l’amélioration du mieux-être de la collectivité. Elle met en lumière l’engagement, le don de soi, l’implication et la contribution à faire de Rivière-du-Loup un chef de file dans plusieurs domaines au Québec.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/413576/richard-levesque-et-andree-cote-recoivent-le-merite-municipal-yves-godbout

Un important contrat architectural pour le Groupe Prelco

Le Groupe Prelco fournira l’ensemble des vitrages recouvrant les façades des deux édifices du projet Maestria Condominiums à Montréal, les plus hautes tours résidentielles construites à ce jour dans la métropole du Québec.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/413730/un-important-contrat-architectural-pour-le-groupe-prelco

Deux fondations louperivoises reçoivent plus de 1,2 M$

La période des Fêtes est synonyme de solidarité, générosité et d’altruisme. Des valeurs importantes pour les Fondation de la santé de Rivière-du-Loup et de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB qui ont annoncé avoir reçu, à l’approche de Noël, plus de 1,2 M$ chacune sous forme de don par legs testamentaire. Un montant important qui contribuera à assurer leur pérennité pour les années à venir.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/413801/deux-fondations-louperivoises-recoivent-plus-de-12-m$