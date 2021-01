Rétrospective 2020, novembre (2e partie) 

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Près de 13 000 tonnes de matières organiques reçues à la SÉMER

Le conseil d’administration de la SÉMER a salué, à la fin novembre, la contribution significative des citoyens en ce qui a trait au détournement des matières organiques de l’enfouissement. Au 31 octobre 2020, près de 13 000 tonnes de matières organiques ont été reçues à l’usine de biométhanisation pour l’ensemble de leurs clients, ce qui représente une augmentation de 32,5 % comparativement à 2019.

Dégelis aura son nouveau garage municipal

Le 19 novembre, le député de la circonscription de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Denis Tardif, a annoncé l’octroi d’une aide financière de 1,8 million de dollars pour la construction d’un nouveau garage municipal à Dégelis.

4,6 M$ pour des tronçons de routes dans trois municipalités

Dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale, le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, a annoncé que trois municipalités de sa circonscription recevront une somme totale de 4 597 428 $ pour améliorer certains tronçons de routes. La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu recevra la plus grosse part du gâteau avec une somme de 2,7 M$ pour la réfection du rang de la Société Est. Saint-Épiphane bénéficiera d’un montant de 1,1 M$ pour améliorer les rangs 2e Ouest et 4e Est. Saint-Mathieu-de-Rioux aura près de 800 000 $ pour compléter des travaux sur le 3e rang.

L’Isle-Verte veut des changements pour la route 132

Interdiction des véhicules lourds, vitesse réduite, corridor cycliste, traverses piétonnières et voie d’évitement, autant d’éléments qui pourraient contribuer à rendre la route 132 plus sécuritaire pour les piétons et les cyclistes dans le périmètre urbain de L’Isle-Verte. La Municipalité a entrepris des démarches en ce sens auprès du ministère des Transports.

Le Barillet de L’Isle-Verte a des acheteurs

Le Resto-Bar/Motel Le Barillet de L’Isle-Verte, qui a transmis un avis de faillite à ses créanciers le 9 octobre, a maintenant deux nouveaux acheteurs. Le couple formé de Sandra St-Jean, propriétaire du Marché des Iles et d’Alexandre Côté de Cotech-XMetal, ont confirmé leur implication dans cette transaction.

SÉMER : les maires des Basques souhaitent voir les états financiers

Devant une nouvelle hausse de la tarification pour le traitement des matières putrescibles, les maires de la MRC des Basques demandent à la Société d’économie mixte d’énergie renouvelable de Rivière-du-Loup (SÉMER) d’avoir accès à ses états financiers.

Éric Verreault prend les rênes du Parc du Mont-Saint-Mathieu

Le Parc du Mont-Saint-Mathieu a trouvé son nouveau directeur général. Le président de la Corporation de gestion du parc, Gaston Rioux, a annoncé la nomination d’Éric Verreault, entré en fonction le 23 novembre dernier.

Premier Tech investira plus 250 M$ d’ici 5 ans

L’entreprise Premier Tech investira 250 M$ et créera près de 500 emplois - dont la majorité à Rivière-du-Loup - ces prochaines années au Québec afin d’intensifier «la transformation numérique de ses processus d’affaires et de ses infrastructures de technologies de l’information». Un projet majeur pour lequel elle bénéficiera d’une aide financière de 45 M$ du gouvernement du Québec.

Info Dimanche remporte trois prix aux Grands Prix des Hebdos

Les artisans d’Info Dimanche ont vu la qualité de leur travail être récompensée par leurs pairs, grâce à une récolte de trois prix dans le cadre du concours d’excellence Les Grand Prix des Hebdos 2020.

Un 10e mandat pour Michel Lagacé à la MRC de Rivière-du-Loup

Le préfet sortant de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, a vu la confiance de ses pairs être renouvelée ce mercredi 25 novembre, alors qu’il a été réélu pour une 10e fois à la préfecture. M. Lagacé entame ainsi un nouveau mandat effectif jusqu’en 2022. Son élection a d’ailleurs été unanime auprès des membres du conseil de la MRC de Rivière-du-Loup.

Gala Top Personnalités Metro : Lucie Dumont gagne le prix Éducation

De nombreuses personnes de la région ont écouté l’émission La Semaine des 4 Julie sur la chaine Noovo le 26 novembre dernier. Elles n’ont pas été déçues puisque Lucie Dumont de Rivière-du-Loup y a gagné le prix de la catégorie Éducation du Gala Top Personnalités Metro. Mme Dumont est fondatrice et coordonnatrice du projet Chaîne de vie qui a permis de sensibiliser des dizaines de milliers d’élèves des secondaires 4 et 5 au don d’organes.

Québec accorde 2,3 M$ à deux entreprises de Rivière-du-Loup

Investissement Québec et le gouvernement du Québec ont annoncé l’octroi d’une somme globale de 2,3 M$ à deux entreprises de Rivière-du-Loup, Prelco et la Laiterie Óra (ferme d’Amour) afin qu’elles puissent poursuivre leur expansion.

Référendum à Témiscouata-sur-le-Lac : le «oui» l'emporte avec 66,13% des voix

Les citoyens de Témiscouata-sur-le-Lac ont été appelés à se prononcer au cours des deux dernières semaines sur le projet de règlement d’emprunt concernant la construction d’un aréna dans le quartier Cabano et d’un centre récréatif dans le quartier Notre-Dame-du-Lac. À une majorité de 66,13 %, ils ont voté en faveur de l'adoption du règlement d'emprunt de 21,5 M$ permettant la réalisation de ces projets.

