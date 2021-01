Rétrospective 2020, novembre (1ère partie) 

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Une nouvelle clientèle pour la motoneige

Faute de pouvoir s’évader sous le soleil de la Floride cet hiver, plusieurs Québécois passeront la prochaine saison froide sur le dos d’une motoneige. Les détaillants de la région, spécialisés dans la vente de véhicules hors route, se réjouissent d’accueillir une nouvelle clientèle en magasin depuis quelques semaines.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/408722/une-nouvelle-clientele-pour-la-motoneige

Un véhicule récréatif fait un capotage à Saint-Honoré-de-Témiscouata

Un homme a perdu le contrôle de son véhicule récréatif sur la route 185 vers 7 h 20 le 2 novembre à Saint-Honoré-de-Témiscouata, à quelques centaines de mètres de l'accès à la route 291. Le VR s'est immobilisé près de la route, en équilibre sur la voiture qu'il remorquait. Un accident spectaculaire sans blessé, heureusement.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/408914/un-vehicule-recreatif-fait-un-capotage-a-saint-honore-de-temiscouata

Coup d’envoi des travaux de construction de la maison des aînés

C’est ce lundi 2 novembre qu’a eu lieu le lancement officiel des travaux de construction de la maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup, un projet de 60,3 M$ qui offrira à la population 120 places en chambre individuelle avec toilette et douche adaptée.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/societe/409023/coup-denvoi-des-travaux-de-construction-de-la-maison-des-aines

Jérôme Dancause élu maire de Saint-Paul-de-la-Croix

L’ancien conseiller municipal de Saint-Paul-de-la-Croix, Jérôme Dancause, est devenu maire de la municipalité, le vendredi 30 octobre. Il succède à Simon Périard qui s’est retiré pour des raisons de santé en aout.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/409019/jerome-dancause-elu-maire-de-saint-paul-de-la-croix

Une école privée Vision ouvrira ses portes en 2021 à Rivière-du-Loup

Une école primaire trilingue Vision accueillera ses premiers élèves en septembre 2021 dans le bâtiment présentement en rénovation à l'intersection des rues Iberville et Lafontaine à Rivière-du-Loup. Cette initiative est menée par la femme d'affaires Stéphanie Poitras, qui agira aussi comme présidente du conseil d'administration.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/409071/une-ecole-privee-vision-ouvrira-ses-portes-en-2021-a-riviere-du-loup

La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, se place en isolement préventif

Après avoir ressenti quelques symptômes s'apparentant à la COVID-19, la mairesse de la Ville Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, s'est placée en isolement préventif après avoir passé un test de dépistage à la clinique de Rivière-du-Loup, le 3 novembre. Le test se révélera finalement négatif.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/covid-19/409135/la-mairesse-de-riviere-du-loup-sylvie-vignet-se-place-en-isolement-preventif

Le Défi Everest remet plus 135 000 $ en dons

C’est à l’occasion d’une soirée virtuelle de remise de dons qui s’est tenue le 4 novembre dernier, que le Défi Everest a dévoilé les montants qui seront remis aux organismes. Au total, ce sont près 135 000 $ qui ont été amassés par les participants du «Mois de l’Everest Catherine Theriault».

>> www.infodimanche.com/actualites/sports/409284/le-defi-everest-remet-plus-135-000-$-en-dons

Travailleuses de rue : une oreille attentive et une main tendue

Elles parcourent les communautés de la MRC de Rivière-du-Loup, elles rencontrent des jeunes, elles créent un lien de confiance et elles les orientent vers des services au besoin. Kathleen Levesque et Valérie Ouellet sont des travailleuses de rue. Elle partagent leur réalité et les besoins de leur clientèle.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/409475/travailleuses-de-rue-une-oreille-attentive-et-une-main-tendue

Le cri du cœur d’Olivette Caron

La COVID-19 a bousculé nos habitudes, elle a bousculé nos vies. Le télétravail et les rencontres sur les plateformes Zoom, FaceTime ou Messenger, l’école via Team représentent le quotidien de plusieurs. Mais pour certains, comme Olivette Caron, 88 ans, notre nouveau mode axé sur le virtuel ne trouve pas d’écho sur la chaleur humaine. Un placébo qui échoue… lamentablement. L’octogénaire qui habite Rivière-du-Loup pose un regard douloureux sur la pandémie liée au nouveau coronavirus.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/409522/le-cri-du-cur-dolivette-caron

L’entreprise Womance d’Andréanne Marquis collabore avec Disney

La femme d’affaires originaire de L’Isle-Verte Andréanne Marquis a dévoilé le 8 novembre la première collaboration majeure de création de vêtements de son entreprise Womance, qui s’est associée avec nul autre que Disney. À peine cinq minutes après leur mise en vente en ligne, les trois quarts de la collection étaient déjà écoulés.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/409623/lentreprise-womance-dandreanne-marquis-collabore-avec-disney

Un chien enragé est euthanasié à Pohénégamook

Un chien enragé a été euthanasié dans la nuit du 9 novembre à Pohénégamook après avoir causé d'importantes blessures aux bras d'une femme. Les évènements sont survenus tout juste avant minuit dans un appartement de la rue Vallier dans le quartier de Saint-Éleuthère. Grièvement blessée aux avant-bras, la propriétaire de l'animal a été rapidement prise en charge par les paramédics et conduite au Centre hospitalier régional du Grand-Portage.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/409688/un-chien-enrage-est-euthanasie-a-pohenegamook

Demande de subvention pour rénover le Théâtre La Goélette

Les élus de la Ville de Rivière-du-Loup aimeraient procéder à la réfection du Théâtre La Goélette, situé sur la rue du Rocher. Pour ce faire, les membres du conseil municipal ont autorisé le dépôt d’une demande de subvention au gouvernement du Québec, le lundi 9 novembre.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/409710/demande-de-subvention-pour-renover-le-theatre-la-goelette

Saint-Marc-du-Lac-Long : Claude Pelletier demande à être réintégré

Le 13 octobre dernier, le conseil municipal de Saint-Marc-du-Lac-Long a adopté une résolution venant officialiser le limogeage du directeur incendie Claude Pelletier. Ce dernier entend se défendre et c’est en ce sens qu’il a retenu les services de Me Isabelle Drouin-Lessard.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/409777/saint-marc-du-lac-long-claude-pelletier-demande-a-etre-reintegre

«Les spiritueux sont considérés comme le rince-bouche du diable» - Jonathan Roy

Le copropriétaire de la Distillerie Fils du Roy de Saint-Arsène, Jonathan Roy, a été invité à s’exprimer en commission parlementaire sur le projet de loi 72, le 11 novembre. L’homme d’affaires a déploré que les spiritueux soient exclus de la livraison d’alcool à domicile que celui-ci autorisera. Il a aussi, surtout même, rappelé les iniquités que vivent nombreuses distilleries dans l’industrie des boissons alcooliques au Québec.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/410036/les-spiritueux-sont-consideres-comme-le-rince-bouche-du-diable-jonathan-roy

Au nom de ma mère

Le cri du coeur d'Olivette Caron (voir plus haut) a fait réagir. À la suite de sa parution, Info Dimanche a reçu de nombreux témoignages d'hommes et de femmes qui se sont reconnus dans les mots, voire les maux, de Mme Caron. Parmi eux, celui de Michel Gagnon-Brière, inquiet pour sa mère de 94 ans.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/410026/au-nom-de-ma-mere

Un amphithéâtre en plein air pourrait-il voir le jour à Rivière-du-Loup?

Un amphithéâtre en plein air pourrait-il voir le jour à Rivière-du-Loup dans quelques années? Selon l’idéateur et instigateur du projet, le musicien, auteur, compositeur et interprète Réal Chouinard, cette hypothèse n’est en rien farfelue. Il a d’ailleurs déjà identifié le site potentiel d’une telle infrastructure : l’agora naturelle jouxtant l’ancienne centrale hydroélectrique dans le parc des Chutes de Rivière-du-Loup.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/410162/un-amphitheatre-en-plein-air-pourrait-il-voir-le-jour-a-riviere-du-loup