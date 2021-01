Rétrospective 2020, octobre (2e partie) 

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Service Canada au Témiscouata : l’Opération Résistance

Exaspéré par les réponses des fonctionnaires de Service Canada concernant la réouverture de leur seul bureau au Témiscouata, le député fédéral Maxime Blanchette-Joncas a lancé l’Opération Résistance faisant ainsi référence à l’Opération Dignité réalisée 50 ans auparavant.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/407445/service-canada-au-temiscouata-loperation-resistance

Le livre numérique a fait fureur au printemps

La période de confinement liée à la pandémie de COVID-19, vécue ce printemps, a permis à certaines personnes de se remettre à la pratique d’activités culturelles, dont la lecture. Un contexte sanitaire unique qui pourrait peut-être même avoir créé de nouvelles habitudes auprès des amateurs de mots et d’histoires. Bulle d’évasion, échappatoire d’un quotidien chamboulé, la lecture s’est trouvé une place dans la nouvelle normalité du confinement, en mars et avril. Le temps qui y a été consacré aurait même augmenté considérablement dans certains foyers.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/407396/le-livre-numerique-a-fait-fureur-au-printemps

Sylvie Vignet siègera sur le tout premier conseil d'admnistration d'Espace MUNI

La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, fait partie du tout premier conseil d’administration d'Espace MUNI, une organisation nationale née de la fusion du Carrefour action municipale et famille et du Réseau québécois de Villes et Villages en santé, où siégeait déjà Mme Vignet. Cette dernière occupera le poste de trésorière et représentante des municipalités de 10 000 à 49 999 habitants.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/407390/sylvie-vignet-siegera-sur-le-tout-premier-conseil-dadmnistration-despace-muni

De bonnes affaires pour les librairies

Malgré l’intérêt important qu’ont connu les livres numériques au printemps dernier – notamment dans les bibliothèques publiques –, le livre papier semble toujours avoir la cote auprès des lecteurs. À preuve, ceux-ci sont non seulement plus présents, mais aussi plus nombreux, ces derniers mois, en librairie. Une situation qui réjouit les commerçants.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/407395/de-bonnes-affaires-pour-les-librairies

Un ratio soins/patients «dangereux» dans plusieurs CHSLD de la région, selon la FIQ

Une ou deux infirmières pour prendre soin de plusieurs dizaines de patients la nuit, des professionnelles à bout de souffle et une situation fragile puisqu’elles ne peuvent «pas se diviser en deux». C’est le portrait qui a été dépeint par la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), le mercredi 21 octobre, pour illustrer une problématique vécue quotidiennement dans des CHSLD de la province, dont plusieurs de la région.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/407758/un-ratio-soinspatients-dangereux-dans-plusieurs-chsld-de-la-region-selon-la-fiq

Une «zone orange» difficile pour les restaurateurs

Même s’ils pouvaient toujours accueillir des clients et servir des repas en salle à manger, puisque le Bas-Saint-Laurent était en «zone orange», des restaurateurs de la région remarquaient tout de même un ralentissement des affaires. Ils estimaient alors qu'ils allaient avoir besoin, au même titre que leurs confrères des zones rouges, d'un dédommagement financier pour traverser la crise. Aucune annonce a été fait en ce sens, avant le passage complet en zone rouge.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/407848/une-zone-orange-difficile-pour-les-restaurateurs

«J’ai l’impression d’avoir de l’eau dans le gaz»

TÉMOIGNAGE | Nathalie Ouellet est une femme énergique. Au téléphone, sa voix est contagieuse, communicative. Pourtant, selon son propre aveu, celle-ci cache aussi une fatigue qui ne meurt pas. Près de sept mois après avoir été diagnostiquée positive à la COVID-19, la résidente de Saint-Louis-du-Ha! Ha! a toujours des séquelles de la maladie. Comme si le virus ne l’avait jamais vraiment quittée.

>> www.infodimanche.com/actualites/covid-19/407867/jai-limpression-davoir-de-leau-dans-le-gaz

Gilles Dubé, récipiendaire de la Médaille du souverain pour les bénévoles

Le député de la circonscription de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux a organisé une cérémonie virtuelle de remise de la Médaille du souverain pour les bénévoles au louperivois récipiendaire, Gilles Dubé.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/407938/gilles-dube-recipiendaire-de-la-medaille-du-souverain-pour-les-benevoles

Marie-Pier Michaud, fille de pêche

Le nom de Marie-Pier Michaud vous est peut-être étranger, mais si vous êtes un adepte de la pêche, amateur de belles photos, ce nom vous est sans doute familier. Avec raison ! Originaire de Saint-Antonin et passionnée de chasse et pêche, elle est maintenant considérée comme une influenceuse reconnue sur Facebook et Instagram.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/408080/marie-pier-michaud-fille-de-peche

De l’ingénierie à l’agriculture : la réflexion de Félixe Girard

En juillet dernier, l’ingénieure Félixe Girard a décidé de quitter Montréal pour travailler à la ferme du Castor gras de Trois-Pistoles pendant deux mois, inspirée par les projets maraichers et agricoles. Après avoir habité au Récif à Notre-Dame-des-Neiges, elle a emménagé définitivement à Trois-Pistoles pour changer de mode de vie et vivre en harmonie avec ses convictions environnementales au quotidien.

Un témoignage tiré du dossier "Les Basques chantent la pomme" publié dans la semaine du 21 octobre.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/407795/de-lingenierie-a-lagriculture-la-reflexion-de-felixe-girard

Société VIA débute la construction d’un nouveau centre de tri à Rivière-du-Loup

Société VIA a annoncé le début des travaux pour la construction d’un nouveau centre de tri à Rivière-du-Loup, à la fin octobre. Situé sur la rue Henry-Percival-Monsarrat dans le secteur du parc industriel de Saint-Ludger, le terrain abritera un bâtiment moderne et des équipements à la fine pointe de la technologie, dont l’entreprise sera l’unique propriétaire.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/408357/societe-via-debute-la-construction-dun-nouveau-centre-de-tri-a-riviere-du-loup

Intercepté à 215 km/h sur l’autoroute 20

Un chauffard qui roulait en trombe sur l’autoroute 20 a laissé tous les points de son permis de conduire dans son sillage, lorsqu’il a été intercepté à 215 km/h à la hauteur de Notre-Dame-de-Portage, ce mardi 27 octobre. L’automobiliste a reçu un constat d’infraction salé avec l’inscription de 24 points d’inaptitude à son dossier.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/408411/intercepte-a-215-kmh-sur-lautoroute-20

Pascal Rousseau quitte le Service de sécurité incendie de Trois-Pistoles

Après 27 ans de loyaux services et 17 ans comme directeur de la caserne 51, Pascal Rousseau accroche son casque. À la fin novembre, il a quitté le Service de sécurité incendie de Trois-Pistoles pour voguer sous d'autres cieux.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/408692/pascal-rousseau-quitte-le-service-de-securite-incendie-de-trois-pistoles

Incendie à Saint-Cyprien

Une résidence du 4e rang à Saint-Cyprien a été ravagée par un violent incendie qui s’est déclaré peu avant 9 h, le vendredi 30 octobre. La maison est une perte totale, mais heureusement, personne n'a été blessé.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/408734/incendie-a-saint-cyprien