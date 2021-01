Rétrospective 2020, octobre (1ère partie) 

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

15 072 biscuits Sourire, autant d’argent pour la Maison de la Famille du Grand-Portage

D’année en année, l’équipe des Tim Hortons de Rivière-du-Loup et Saint-Antonin hausse l’objectif de la campagne des biscuits Sourire. Du 14 au 20 septembre dernier, malgré la pandémie, pas moins de 15 072 de ces petites pâtisseries ont été vendues pour amasser autant d’argent pour la Maison de la Famille du Grand-Portage.

Bertin Denis élu président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent

À la suite de l’assemblée générale annuelle du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRDBSL), le conseil d’administration annonce l’élection de Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques, à la présidence de l’organisation. M. Denis se dit très fier de représenter l’organisation et de collaborer avec les préfètes et préfets de la région au développement du Bas-Saint-Laurent.

«Le Mois de l’Everest Catherine Thériault» se conclut sur le thème de la fierté

Au printemps dernier, le Défi Everest a du faire preuve de créativité afin de proposer à la population une version revisitée de son concept. De là est née la toute première édition du «Mois de l’Everest Catherine Thériault» qui s’est terminé le 30 septembre dernier. Ce sont plus de 1000 participants qui se sont inscrits à ce Défi Everest revisité où l’objectif était toujours le même : atteindre le sommet de l’Everest (8 848 m) par la marche en dénivelé, en équipe ou en solo, afin de récolter des fonds pour les organismes communautaires. La formule virtuelle du «Mois de l’Everest» aura permis à des grimpeurs de partout au Québec, du nord du Nouveau-Brunswick, jusqu’à Vancouver et même en France, de participer et de donner une saveur unique à l’événement.

Une résolution pour le maintien de la traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon

L’avenir de la traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon a été un sujet d’actualité important, cet automne. En octobre, les élus de Rivière-du-Loup ont adopté une résolution en appui au maintien de la traverse, lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal. «Ça fait 110 ans que la traverse est dans notre décor. On n’a pas l’intention de la laisser partir», a fait savoir la mairesse Sylvie Vignet. Dans les jours suivants, Tourisme Rivière-du-Loup et la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup ont aussi interpellé la STQ sur cet enjeu.

Tentative de meurtre à Dégelis : cinq ans de prison pour Kevin Babin

Trois ans après avoir commis une introduction par effraction et une tentative de meurtre à l’arme blanche à Dégelis dans la nuit du 7 au 8 octobre 2017, Kevin Babin a été condamné le 5 octobre à purger une peine d’emprisonnement de cinq ans. Il restera derrière les barreaux pendant encore 22 mois et 25 jours, puisqu’il était détenu depuis son arrestation par la Sûreté du Québec.

Faible taux de décrochage scolaire : le CSS du Fleuve-et-des-Lacs au 1er rang provincial

Les plus récentes données du ministère de l’Éducation situent le CSSFL au 1er rang en province pour le taux de décrochage observé auprès de la cohorte d’élèves qui a commencé son parcours au secondaire en 2012 et qui a été suivie jusqu’au terme de l’année scolaire 2018-2019. Le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs fait aussi excellente figure pour la réussite et la persévérance de ses élèves au secondaire.

La Laiterie ÓRA signe une importante entente avec le géant Metro

La Laiterie ÓRA a annoncé la signature d’une entente nationale avec le géant du domaine alimentaire, Metro, en octobre. Ainsi, depuis le 12 octobre, les produits de la Laiterie ÓRA, soit le lait entier et le lait au chocolat, seront progressivement disponibles dans les réfrigérateurs des épiceries de la chaîne Metro, et ce, partout au Québec.

Pilote visée par un pointeur laser : loin d’être un jeu

Un laser pointé sur un avion piloté par l’instructrice de vol Édith Lévesque d’Aviation MH lors d’un cours de pilotage aurait pu avoir des conséquences dangereuses, le 4 octobre en soirée. L’incident est survenu dans le secteur de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie et elle a été en mesure d’atterrir en toute sécurité à l’aéroport de Rivière-du-Loup, où les services d’urgence l’attendaient.

Les Tim Hortons du Témiscouata remettent 9 756 $ aux maisons de la famille

Les propriétaires des restaurants Tim Horton de Témiscouata-sur-le-Lac et Dégelis ont remis 9 756 dollars aux trois maisons de la famille du Témiscouata. Il s’agit de la totalité des recettes des ventes de Biscuit Sourire de la campagne réalisée cet automne. Marie-Lyne Michaud, Steve Michaud et Yvan Turcotte, propriétaires des restaurants Tim Hortons du Témiscouata, soutiennent donc ainsi les organismes communautaires Re-Source Familles, la Maison de la famille du Témiscouata et Acti-Familles, pour une troisième année consécutive.

Quatre potentiels acheteurs pour le Parc de l’aventure basque en Amérique

La saga du Parc de l’aventure basque en Amérique (PABA) a connu de nouveaux développements au cours des derniers mois. Après une faillite il y a quatre ans, être passé aux mains de la Ville de Trois-Pistoles en 2017, et avoir connu des approches d’organismes sans réelle conclusion, voilà que quatre nouvelles organisations ont fait part de leur intérêt à s’installer dans le bâtiment inoccupé depuis décembre 2015.

Sharlie Pelletier et Alec Dubé brillent au Gala Forces AVENIR

Deux élèves du Centre de services scolaires du Fleuve-et-des-Lacs, Alec Dubé et Sharlie Pelletier, ont été récompensés au gala Forces AVENIR, le 8 octobre. Cet événement visait à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant et la persévérance scolaire.

Le greffier de la Ville de Rivière-du-Loup, Me Georges Deschênes tire sa révérence après 33 ans

On retrouvait son nom au bas de tous les documents légaux et règlements signés au nom de la Ville de Rivière-du-Loup, Me Georges Deschênes, OMA, avocat, greffier, et ce depuis 33 ans. Une page d’histoire s’est tournée dernièrement à la Ville, puisque Me Deschênes a passé officiellement le flambeau à Me Caroline Desjardins le 28 octobre.

Le Bas-Saint-Laurent, une première FabRégion au Canada

Le Bas-Saint-Laurent est devenu la première FabRégion au Canada reconnue par l’accréditation du réseau Fab City, officialisée dans le cadre du Fab City Summit - Emergency to Resilience, en octobre. Le Bas-Saint-Laurent s’engage ainsi à mettre en place une gouvernance régionale composée d’élus, de citoyens, de chercheurs et d’experts sectoriels en matière d’autonomie alimentaire, énergétique et en produits manufacturiers afin d’atteindre 50 % d’autosuffisance d’ici 2054.

Un nouveau programme Techniques de pharmacie offert au Cégep de Rivière-du-Loup

Le Cégep de Rivière-du-Loup offrira le nouveau programme Techniques de pharmacie dès l’automne 2021. La Direction du Cégep en a reçu la confirmation du ministère de l'Enseignement supérieur, ce jeudi 15 octobre. Cette nouvelle formation technique d’une durée de trois ans fait officiellement son entrée dans le réseau collégial et s’ajoute à l’offre de programmes dans le domaine de la santé du Cégep. Le Cégep de Rivière-du-Loup sera le seul établissement dans l’Est-du-Québec à proposer Techniques de pharmacie. Il s’agit d’un premier nouveau programme technique pour le Cégep de Rivière-du-Loup depuis Soins préhospitaliers d’urgence, implanté en 2008.

