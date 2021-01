Rétrospective 2020, septembre (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Trente-deux constats d'infraction liés à la COVID-19 au KRTB

Si 108 constats d'infraction ont été donnés à des citoyens ne respectant pas les mesures sanitaires sur l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) n'en recense que 32 dans le district judiciaire de Kamouraska.

» https://www.infodimanche.com/actualites/covid-19/403295/trente-deux-constats-dinfraction-lies-a-la-covid-19-au-krtb

Le règlement relatif aux animaux à Rivière-du-Loup est en vigueur

Malgré l'entrée en vigueur du règlement relatif aux animaux, le 1er septembre, les citoyens de Rivière-du-Loup disposent d’une prorogation jusqu'en mars 2021 pour enregistrer leur chat et leur chien. Le règlement qui encadre notamment la possession d’animaux de compagnie le territoire de Rivière-du-Loup a été adopté lors de la séance du conseil du 24 aout.

» https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/403079/le-reglement-relatif-aux-animaux-a-riviere-du-loup-est-en-vigueur

28 M$ pour une nouvelle école à Rivière-du-Loup

La ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, était à Rivière-du-Loup ce 3 septembre pour annoncer l’octroi d’une somme de 28,4 millions de dollars pour la construction d’une nouvelle école dans le secteur du Parc Cartier.

» https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/403288/28-m$-pour-une-nouvelle-ecole-a-riviere-du-loup

Un nouveau départ pour la Villa des Basques qui devient le Manoir Héritage

La Villa des Basques de Trois-Pistoles devient le Manoir Héritage. La nouvelle administration, Gestion RPA, a confirmé que l’acquisition de la résidence privée est maintenant officielle, le 9 septembre.

» https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/403653/un-nouveau-depart-pour-la-villa-des-basques-qui-devient-le-manoir-heritage

Cégep de Rivière-du-Loup : suspension des cours pour une semaine

La Direction du Cégep de Rivière-du-Loup a annoncé le vendredi 11 septembre qu'elle suspendait l'ensemble de ses cours à l’enseignement régulier pour une semaine. Les classes reprendront le lundi 21 septembre, mais en ligne cette fois. La suspension des cours en présentiel fait suite à l'éclosion des cas de COVID-19 à Rivière-du-Loup et à La Pocatière en lien avec des soirées organisées pendant le congé de la fête du Travail au Kamouraska. Une quarantaine de personnes ont reçu un test positif, dont des étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup.

» https://www.infodimanche.com/actualites/covid-19/403931/cegep-de-riviere-du-loup-suspension-des-cours-pour-une-semaine

Une pause forcée suivie d’une augmentation des heures de répit pour le CAPAB

Récipiendaire d’un don de 50 000 $ en décembre 2019 au concours philanthropique d’iA Groupe financier, le Centre d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB) a dû respecter une pause forcée en raison de la COVID-19. Le projet de répit hors domicile pour les proches aidants a aussi été mis sur la glace, le temps que la situation se stabilise. Les besoins, eux, sont grandissants.

» https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/403678/une-pause-forcee-suivie-dune-augmentation-des-heures-de-repit-pour-le-capab

Projet Serre-Vie : donner le meilleur de soi

Ouverte aux élèves depuis le 1er septembre, la nouvelle classe extérieure de l’école secondaire de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac n’est que la pointe de l’iceberg du projet Serre-Vie, démarré en 2014. Les coresponsables Éric Forcier et René Beaulieu ont offert le meilleur d’eux-mêmes pour fabriquer le mobilier de cet espace, question de donner l’exemple aux jeunes qu’ils accompagnent.

» https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/403679/projet-serre-vie-donner-le-meilleur-de-soi

La première truffière de l’Est-du-Québec voit le jour à Saint-Juste-du-Lac

L’entreprise d’Auclair «La Jardinière», sise dans la MRC de Témiscouata, annonce le lancement de son projet de truffière. Cent arbres ont été plantés sur un lot agroforestier à Saint-Juste-du-Lac. Des chênes à gros fruits constituent le tiers de la plantation et des noisetiers américains, les deux autres tiers.

» https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/403916/la-premiere-truffiere-de-lest-du-quebec-voit-le-jour-a-saint-juste-du-lac

Noël Chez nous à Rivière-du-Loup s’éteint après 16 ans

Le conseil d’administration de Noël Chez nous a pris la difficile décision, à l’unanimité, de mettre fin à l’évènement, après 16 années de festivités, de parades, de magie et de feux d’artifice au centre-ville de Rivière-du-Loup. Rejoint au lendemain de la réunion tenue le 13 septembre, le président de Noël Chez nous Martin Desrosiers ne cache pas sa déception de devoir y mettre un terme.

» https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/404014/noel-chez-nous-a-riviere-du-loup-seteint-apres-16-ans

Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB : objectif atteint à 90 %, malgré la pandémie

La campagne majeure de financement de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, lancée en janvier 2019, s’est clôturée le 16 septembre 2020. C’est avec beaucoup de fierté qu’un montant exceptionnel de 3 210 043 $ a été dévoilé.

» https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/404527/fondation-de-la-maison-desjardins-de-soins-palliatifs-du-krtb-objectif-atteint-a-90-malgre-la-pandemie

Le gin #StJean de la Distillerie Fils du Roy double médaillé d’or à New York

La Distillerie Fils du Roy de Saint-Arsène a remporté de grands honneurs lors de la 11e Compétition internationale de spiritueux de New York (New York International Spirits Competition). Le gin #StJean a remporté une double médaille d’or, soit la plus haute distinction de ce concours, et la Distillerie Fils du Roy a aussi mis la main sur le titre de distillerie canadienne de l’année.

» https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/404347/le-gin-stjean-de-la-distillerie-fils-du-roy-double-medaille-dor-a-new-york