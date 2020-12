Recréer l’expérience cinéma à la maison

Au cours de la dernière année, il n’a pas toujours été facile de trouver des activités amusantes que tous les membres de la famille peuvent apprécier à la maison. Les soirées cinéma sont un excellent moyen de réunir tout le monde. Il suffit de trouver un bon film, de préparer de savoureuses collations, et vous aurez une soirée mémorable.

Suivez les cinq étapes suivantes pour recréer dans votre salon une soirée cinéma qui est beaucoup plus amusante et tellement plus abordable que si vous étiez vraiment sortis.

1. Préparez les bandes-annonces des films préférés de votre famille

Comme vous risquez d’avoir du mal à choisir un film, préparez-vous. Trouvez toutes les bandes-annonces des films préférés des membres de votre famille et visionnez-les en rafale afin de voter pour celui qui est le plus populaire.

2. Préparez un gros bol de maïs soufflé au beurre

Une soirée cinéma ne peut être parfaite sans l’odeur inoubliable du maïs soufflé. Mettez un sac de maïs soufflé au beurre Orville Redenbacher au micro-ondes durant le visionnement des bandes-annonces pour créer l'ambiance idéale. Ce maïs soufflé ne contient pas de saveurs ou de colorants artificiels ni d’agents de conservation, ce qui en fait une délicieuse une collation santé.

3. Servez le maïs soufflé dans un sac personnalisé…

… tout comme au cinéma, pour une expérience authentique. Offrez à chaque membre de votre famille son propre sac, et pour amuser les enfants, demandez-leur de décorer leur sac avec des autocollants et de feutres de couleurs.

4. N’oubliez pas les bonbons.

Les cinémas n’offrent pas uniquement du maïs soufflé. En ajoutant des bonbons au menu, vous créerez une véritable soirée cinéma. Vous pouvez proposer différentes variétés de bonbons, comme des barres de chocolat, des bonbons surets, des torsades à la cerise, ou vous pouvez mélanger les bonbons avec le maïs soufflé et créer votre version personnalisée des gourmandises pour soirée cinéma.

5. Éteignez les lumières, montez le volume et profitez de la soirée

Une fois que le visionnement des bandes-annonces est terminé et que vous avez choisi votre film, plongez le salon dans un noir total, montez le volume et préparez-vous pour le spectacle.

Pour des recettes supplémentaires pour votre soirée cinéma familiale, consultez le site orville.ca.