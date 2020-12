Collation gourmande pour les dents sucrées

Nous avons tous envie de nous sucrer le bec de temps en temps, et nous nous tournons habituellement vers les gâteaux ou les tablettes de chocolat pour satisfaire cette envie. Alors, au lieu de dépenser pour une friandise achetée en magasin, pourquoi ne pas en cuisiner une vous-même et profiter du goût unique d’une préparation maison?

Cette suggestion de collation gourmande est non seulement économique mais elle plaira sûrement à toute la famille. Cette savoureuse version du gâteau au fromage facile à préparer contient de la tire-éponge, du maïs soufflé salé et sucré et du chocolat. Vous y trouverez la texture riche et crémeuse du gâteau au fromage avec la touche de croquant du maïs soufflé.

Gâteau au fromage enrobé de maïs soufflé sur un bâton :

Temps de préparation : 20 minutes

Portions : 8

Ingrédients :

8 larges tranches de gâteau au fromage surgelé, déjà préparé

1 sac (220 g) de maïs soufflé Orville Redenbacher sucré et salé, prêt à manger, sans couleurs ou saveurs artificielles, grossièrement haché

250 ml (1 tasse) de morceaux de tire-éponge

450 g (1 lb) de chocolat noir, fondu

Préparation :