Gâteau aux fruits ou portefeuille d’actifs, tout est dans la recette

Qu’est-ce qu’un dessert du temps des Fêtes comme le gâteau aux fruits a en commun avec le placement? Plus que vous pourriez le croire, selon RBC Placements en Direct.

C’est votre choix d’ingrédients qui personnalise la recette, en cuisine comme en placement. La recette du portefeuille idéal est une affaire personnelle – tout comme une préférence pour les gâteaux aux fruits aromatisés de brandy et garnis de noix.

Explorons un instant la tradition du gâteau aux fruits. Au Moyen Âge, en Angleterre, le plum-pudding de Noël était un mélange bouilli contenant des raisins et d’autres fruits secs, des œufs, du suif, de la mélasse et des épices comme la cannelle et le gingembre.

Un peu plus tard, le sucre devenu abondant a permis de confire des fruits afin de les conserver. C’est ainsi qu’est née la passion des Britanniques pour les gâteaux contenant des fruits confits. Cette pratique consistant à arroser les gâteaux aux fruits de brandy, de rhum ou de whisky était une façon de préserver la fraîcheur des gâteaux.

Votre portefeuille peut tirer profit lui aussi d’une sagesse ancestrale. Par exemple, la notion de rendement maximal assorti d’un risque minimal est le type de vérité qu’aurait pu vous transmettre votre grand-mère en même temps que ses recettes – même si, dans la pratique, l’application de cette notion n’est pas toujours évidente. On recommande traditionnellement un mélange de placements à revenu fixe, d’actions et de liquidités, mais c’est à vous de déterminer comment le tout s’articule avec vos objectifs et votre tolérance au risque.

Vous devez tenir compte de vos besoins en tant qu’investisseur un peu comme s’il s’agissait de vos desserts préférés. Si vous êtes un jeune investisseur, vous préférez peut-être prendre un risque plus élevé – en espérant obtenir de meilleurs rendements et en vous disant que vous avez plus de temps pour absorber d’éventuels replis des marchés. Un investisseur plus âgé et plus proche de la retraite pourrait très bien préférer un risque moindre et mettre davantage l’accent sur la sécurité.

Quelle que soit votre tolérance au risque, vous pourriez apprendre beaucoup de choses en explorant les options qui s’offrent à vous. En somme, mangez du gâteau, équilibrez votre portefeuille et profitez du temps des Fêtes.

