Cinq conseils de sécurité pour éviter les dangers dans la cuisine durant les Fêtes

La période des Fêtes est une occasion de se réunir et de célébrer, mais elle apporte également son lot d’incendies de cuisine. Voici les principaux conseils de sécurité que tout chef qui se respecte doit suivre afin d'éviter un désastre dans la cuisine pendant les Fêtes.

1. Nettoyez vos appareils

Lors de la cuisson, les aliments peuvent rejaillir et éclabousser les appareils et les comptoirs. Assurez-vous de nettoyer vos appareils afin de supprimer la graisse et les débris alimentaires qui pourraient éventuellement prendre feu. Débarrassez le grille-pain de ses miettes et essuyez la cuisinière lorsque nécessaire. Nettoyez le four au moins tous les trois à six mois.

2. Surveillez vos plats

Selon le Council of Canadian Fire Marshals and Fire Commissioners, la cuisson est la principale cause des incendies résidentiels. Ne laissez donc pas les réjouissances des Fêtes vous distraire dans la cuisine. Ne laissez jamais le rond d’une cuisinière allumé sans surveillance. Si vous devez quitter la cuisine, éteignez le rond. Utilisez une minuterie pour suivre le temps de cuisson des aliments au four.

3. Créez un espace dédié aux enfants

Pour assurer la sécurité des enfants, assignez-leur un espace à l'écart des aires occupées et des appareils ménagers, où ils peuvent jouer tout en étant surveillés. Assurez-vous d’éloigner les couteaux et les cordons d'appareils des bords de comptoirs lorsque de jeunes enfants viennent dans la cuisine.

4. Attention aux brûlures

Lorsque possible, utilisez les ronds arrière et tournez les casseroles et les poêlons de façon à ce que les manches soient vers l'intérieur de la cuisinière, loin des rebords, pour éviter de les heurter. Gardez une bonne distance lorsque vous soulevez les couvercles ou que vous remuez ou mélangez des aliments chauds afin d’éviter que la vapeur ne brûle votre peau. Gardez les poignées et les mitaines de cuisine à proximité et placez les contenants chauds au centre des comptoirs sur des napperons antidérapants.

5. Apprenez à utiliser un extincteur

Gardez toujours un extincteur sous la main dans la cuisine, comme le pulvérisateur d’incendie EZ Fire Spray de First Alert, et assurez-vous de savoir comment l'utiliser. Ce léger produit en vaporisateur est facile à utiliser, il suffit de pointer vers le feu et de vaporiser. De plus, sa mousse est non toxique et facile à nettoyer. Assurez-vous de toujours avoir un extincteur à portée de main lorsque vous faites la cuisine afin d’être en mesure de mettre fin rapidement à un incendie, surtout pendant la période des Fêtes.

Pour des conseils supplémentaires sur la sécurité-incendie dans la cuisine, consultez le site firstalert.ca/fr/.