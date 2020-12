Rétrospective 2020, aout (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

À la recherche des roches colorées du KRTB

Pour certains, les roches n’ont aucune valeur, aucun intérêt. Pour d’autres, elles sont de véritables petits trésors à découvrir. C’est d’autant plus vrai quand elles sont colorées, personnalisées et qu’elles sont retrouvées à des dizaines de kilomètres de la maison. Parlez-en aux membres du groupe Facebook «Roches cool au BSL».

» https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/401617/a-la-recherche-des-roches-colorees-du-krtb

Saint-Paul-de-la-Croix: le maire Simon Périard démissionne

Le 18 aout, le maire de Saint-Paul-de-la-Croix, Simon Périard, a remis sa démission avec prise d'effet immédiate. Joint chez lui, l'ex-premier magistrat a souligné que sa décision était avant tout motivée par son état de santé. L'homme de 44 ans a subi un infarctus en janvier dernier.

» https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/401840/saint-paul-de-la-croix-le-maire-simon-periard-demissionne

Les Tim Hortons du Témiscouata changent de propriétaires

Les deux franchises Tim Hortons du Témiscouata à Dégelis et à Témiscouata-sur-le-Lac ont changé de mains, ce 17 aout. C’est maintenant Marie-Lyne Michaud de Témiscouata-sur-le-Lac et ses deux partenaires d'affaires, Yvan Turcotte et Steve Michaud qui en ont fait l'acquisition et en assureront la gestion.

» https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/401901/les-tim-hortons-du-temiscouata-changent-de-proprietaires

Aide financière de 448 440 $ pour la restauration de l’église Notre-Dame-des-Neiges

Le député de Témiscouata-Rivière-du-Loup, Denis Tardif, a annoncé l’octroi d’une aide financière s’élevant à 448 440 $ pour la réalisation de travaux de maçonnerie à l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles, ce 19 aout. Il s’agit d’un premier coup de pouce financier depuis que le bâtiment religieux a été classé patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel en août 2019.

» https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/401974/aide-financiere-de-448-440-$-pour-la-restauration-de-leglise-notre-dame-des-neiges

Décès d'un patriote, Hugues Belzile

Samedi le 15 aout dernier, Hugues Belzile est décédé à la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB à Rivière-du-Loup. Impliqué au niveau politique dans la région depuis 1972, il a occupé différentes fonctions au Parti Québécois, au Bloc Québécois de même qu'à la Société Nationale de Rivière-du-Loup.

» https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/402083/deces-dun-patriote-hugues-belzile

CISSS du Bas-Saint-Laurent: 37 M$ pour faire face à la COVID-19

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent confirme avoir déboursé 37 M$ depuis le 13 mars pour faire face à la pandémie liée au nouveau coronavirus.

» https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/402181/cisss-du-bas-saint-laurent-37-m$-pour-faire-face-a-la-covid-19

«Il y a de la place pour les femmes dans la construction»

Sur le chantier de l’autoroute 85, entre la rue Principale de Saint-Antonin et le Grand Arrêt Irving, elles ne sont que trois, bientôt quatre, à porter le dossard, le casque, les lunettes de sécurité et les grosses bottes. Trois femmes qui exercent, avec passion, leur métier dans le milieu de la construction. Loin des clichés et préjugés.

» https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/402037/il-y-a-de-la-place-pour-les-femmes-dans-la-construction

Un Rendez-vous des Grandes Gueules hors-série et déconstruit

Les organisateurs du traditionnel Rendez-vous des Grandes Gueules de Trois-Pistoles ont concocté aux amateurs de contes et de récits de la francophonie un évènement hors-série: une édition pirate. Le festival se déroulera en deux temps, du 9 au 13 septembre, puis du 8 au 11 octobre avec une formule complètement renouvelée.

» https://www.infodimanche.com/actualites/culture/402464/un-rendez-vous-des-grandes-gueules-hors-serie-et-deconstruit

Inquiétude pour le bureau de Service Canada au Témiscouata

Le seul bureau de Service Canada au Témiscouata est situé dans l’hôtel-de-ville de Pohénégamook et il n’était accessible que seulement une journée par mois. Fermé depuis le début de la pandémie, les élus, dont le député fédéral Maxime Blanchette-Joncas, craignent qu’il ne rouvre plus jamais.

» https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/402664/inquietude-pour-le-bureau-de-service-canada-au-temiscouata

Les travaux de construction de la résidence pour ainés à Pohénégamook sont amorcés

Le 3 aout dernier débutaient les travaux d’excavation amenant à la construction d’une résidence pour ainés comprenant 17 places en ressource intermédiaire et trois places en admission privée à Pohénégamook.

» https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/402665/les-travaux-de-construction-de-la-residence-pour-aines-a-pohenegamook-sont-amorces

Travaux majeurs à l’écluse du lac de La Grande-Fourche

Construite au début des années 70, l’écluse du lac de La Grande-Fourche à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup n’est plus viable. Des travaux majeurs débuteront donc le 14 septembre prochain pour la reconstruire. «Le béton n’est plus réparable, elle est condamnée par la Direction de la sécurité des barrages», a souligné le maire Gilles Couture.

» https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/402747/travaux-majeurs-a-lecluse-du-lac-de-la-grande-fourche

Un camion-échelle pour le SSI KamEst

Les municipalités de Saint-Alexandre-de-Kamouraska de Saint-André et de Saint-Joseph-de-Kamouraska pourront désormais compter sur un nouvel équipement, et pas le moindre, puisque le Service de sécurité incendie KamEst a fait l’acquisition d’un camion-échelle. Le nouveau véhicule, acquis pour la somme de 70 000 $ (avant taxes) est un E-One Cyclone II de 1997.

» https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/402888/un-camion-echelle-pour-le-ssi-kamest