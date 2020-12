Des classiques du temps des Fêtes à voir et à revoir

Vous êtes à la recherche d’une activité à faire en famille ou en couple ? Sortez pyjamas, chocolats chauds, doudounes et maïs soufflé, et installez-vous confortablement devant votre téléviseur.

Grâce à cette sélection de classiques du temps des Fêtes, vous profiterez à coup sûr de nombreuses heures de plaisir. Gageons que ce moment de détente bien mérité deviendra même une tradition!



• Un conte de Noël (A Christmas Carol)

• La course aux jouets

• L’étrange Noël de monsieur Jack

• Boréal Express

• Le Grinch

• Le miracle de la 34e Rue

• Sur les traces du père Noël

• Le sapin a des boules

• Réellement l’amour

• La veille du Nouvel An

• Jack, le bonhomme de neige

• Quatre Noël

• Les vacances

• Casse-noisette

• L’aventure de Noël de Beethoven

• Noël avec les Krank

• Le lutin

• La Belle et la Bête 2 : Un Noël enchanté

• Joyeux Noël Shrek!

• Le père Noël est une ordure

• Méchant père Noël

• Mission : Noël

• Frère Noël

• Gremlins

• Maman, j’ai raté l’avion

• Maman, j’ai encore raté l’avion

Il nous en manque ? Laissez-nous le savoir dans les commentaires !