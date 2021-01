Faire plus d’exercice; manger plus sainement; mieux gérer ses finances; arrêter de fumer; prendre moins souvent son véhicule... décembre a à peine tiré sa révérence que votre liste de résolutions du Nouvel An est aussi garnie que votre assiette du jour de l'an.

Armé d’une détermination en acier et gonflé à bloc, vous avez bien l’intention d’entamer l’année qui commence sur une bonne note. Pourtant, alors que le temps file, vos résolutions, elles, se défilent. Pourquoi est-ce si difficile de tenir ses résolutions du Nouvel An?



D’abord, sachez que l’être humain n’aime pas le changement. En effet, quitter sa zone de confort est nettement plus facile à dire qu’à faire. Inévitablement, votre si belle motivation tendra à s’effriter après quelques semaines de dur labeur si vous ne redoublez pas d’ardeur.



La clé? Faire preuve de gros bon sens et ne pas se mentir à soi-même. Votre liste comprend deux, trois, quatre, voire cinq résolutions? Certes, c’est bien beau sur papier, mais dans les faits, cela relève plutôt de l’utopie. Concentrez vos efforts sur une seule résolution et faites tout en votre possible pour la mener à terme. Autrement, vous ne ferez que recommencer le même exercice d’année en année.



Ensuite, soyez réaliste. Vous voulez perdre du poids? Fixez-vous un objectif qu’il vous sera véritablement possible d’atteindre, question d’éviter le découragement et l’abandon. Allez-y une semaine à la fois, et notez vos progrès dans un carnet. Si jamais vous sentez que vous êtes sur le point d’abandonner, jetez-y un coup d’œil; vous serez surpris du chemin accompli. Aussi, n’hésitez pas à faire appel à vos proches pour vous soutenir. Leur amour est une éternelle source de motivation!