Délicieux beignets à la vanille

Pour 16 à 20 bei­gnets



INGRÉDIENTS

• 100 g de farine pâtissière

• 50 g de beurre fondu

• 1 c. à soupe de crème

• 1/2 c. à thé de xérès

• 1/2 c. à thé d’extrait de vanille

• 1 pincée de sel

• 1 œuf légèrement battu

• huile d’olive pour la friture



POUR DÉCORER

• 2 c. à soupe de sucre glace

• 1/2 c. à thé de cannelle en poudre

• 1 pincée de gingembre en poudre



PRÉPARATION

1. Versez la farine dans un bol et faites un puits au centre. Ajoutez le beurre, la crème, le xérès, l’extrait de vanille, le sel et 1 c. à soupe d’œuf battu. Mélangez intimement pour former une pâte. Pétrissez jusqu’à obtention d’une masse lisse. Formez une boule, enveloppez dans une pellicule et laissez reposer à température ambiante pendant 15 minutes.

2. Sur une surface légèrement farinée, étalez finement la moitié de la pâte. Avec un emporte-pièce de 5 cm de diamètre, découpez de 8 à 10 cercles. Rassemblez les chutes et étalez à nouveau. Faites de même avec la seconde moitié de pâte.

3. Dans une bassine à friture, versez 5 cm d’huile et faites chauffer à 180 °C (350 °F). Trempez 5 ou 6 cercles de pâte dans l’huile et faites frire pendant 45 secondes (travaillez par petites quantités). Retournez-les avec une écumoire et laissez frire jusqu’à ce que les beignets gonflent et dorent. Déposez sur du papier absorbant et laissez bien égoutter. Attention, les beignets sont fragiles et se cassent facilement. Continuez ainsi à cuire tous les beignets.

4. Mélangez le sucre glace, la cannelle et le gingembre, et saupoudrez les beignets encore chauds de ce mélange à l’aide d’une passoire fine. Vous pouvez conserver les beignets jusqu’à 3 jours dans un récipient hermétique.