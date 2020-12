Rétrospective 2020, juin (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Le plus gros arbre de Témiscouata-sur-le-Lac abattu

Un peuplier deltoïde presque centenaire de la rue Commerciale Sud, à Cabano, a été abattu au mois de juin 2020. Les opérations ont attiré l’attention de nombreux citoyens puisque quatre jours de coupe ont été nécessaires. Ce géant dont le diamètre atteignait 2,44 mètres (8 pieds) a été mis à terre en raison du danger qu'il représentait.

Le CFPPA prêt à offrir la «formation express» pour devenir préposé en CHSLD

Le gouvernement du Québec a lancé officiellement sa campagne de recrutement pour trouver les 10 000 personnes intéressées à suivre une formation estivale de trois mois leur permettant de devenir «préposé» en CHSLD, ce mardi 2 juin. À Rivière-du-Loup, le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir (CFPPA) a levé la main pour accueillir et former les volontaires.

À bout de patience, Tourisme Bas-Saint-Laurent réclame l’aide financière de Québec

Arrivé à bout de patience, Tourisme Bas-Saint-Laurent lance un cri du cœur et interpelle directement la ministre responsable de la région, Marie-Eve Proulx, les députés du Bas-Saint-Laurent et les ministres en charge de la relance économique afin de demander une aide financière gouvernementale de 589 M$ pour l’industrie touristique au Québec. Le chiffre d’affaires des entreprises touristiques a drastiquement chuté au cours des dernières semaines, mais les frais fixes, eux, ne baissent pas.

Dans l’œil du dragon : «Les commandes entrent à la seconde» - Naïma Viens

Bien que les Dragons ont refusé d’investir dans l’entreprise Metatuq de Saint-Mathieu-de-Rioux dirigée par Naïma Viens, cette dernière est loin d'être déçue de sa participation à l’émission «Dans l’œil du dragon» diffusée à ICI Radio-Canada le 3 juin. Le site Web de Metatuq a été surchargé pendant près d’une heure après la diffusion.

Une Maison des aînés sera construite à Rivière-du-Loup

C’était un secret de polichinelle depuis quelques semaines, mais voilà que l’information est confirmée. La ville de Rivière-du-Loup aura sa propre Maison des aînés, a assuré le CISSS du Bas-Saint-Laurent. La confirmation est survenue après que le projet ait fait partie du plan de relance économique du gouvernement du Québec, présenté le 3 juin.

Réfection de la route 293 : une bonne nouvelle pour les citoyens des Basques

Le gouvernement du Québec a présenté le projet de loi 61 pour la relance de l’économie du Québec le 3 juin. Parmi les projets d’infrastructures ciblés au Bas-Saint-Laurent figure le réaménagement de la route 293 à Notre-Dame-des-Neiges, une intervention qui est demandée depuis belle lurette par les acteurs politiques régionaux.

Sept joueurs des Albatros repêchés dans la LHJMQ

Sept joueurs de la Structure intégrée des Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup ont été réclamés lors du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) les 5 et 6 juin. Il s’agit de Nathan Drapeau, Dan Chrétien, Philippe Bourdages, Simon Poirier, Alexandre Pouliot, Philippe Labrie et Whilem Côté.

Les restaurants ouverts dès le 15 juin au Québec

Après avoir été parmi les premiers à devoir fermer leurs établissements en raison de la pandémie, les restaurateurs du Québec, à l'extérieur de la grande région de Montréal, ont pu enfin retrouver leur clientèle le 15 juin.

Aide financière de plus de 707 525 $ pour le garage municipal de Saint-Épiphane

Le gouvernement du Québec a octroyé le 10 juin une aide financière de 707 525 $ dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales pour l’agrandissement et la mise aux normes du garage municipal de Saint-Épiphane. Il s’agit d’un projet global d’environ 1,2 M$.

Foyers branchés à Internet : le Bas-Saint-Laurent en queue de peloton au Québec

D’après le portrait numérique des régions de 2019 réalisé par le Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO), le Bas-Saint-Laurent compte le plus faible taux de foyers branchés à Internet de la province avec 87 %. Un écart de 6 % par rapport à l’ensemble du Québec.

Antigone couronné meilleur film au Gala Québec Cinéma

Le film Antigone de la réalisatrice native de Rivière-du-Loup, Sophie Deraspe, est sorti grand gagnant du Gala Québec Cinéma, tenu en version virtuelle le 10 juin, en remportant six prix Iris. Le film a remporté les trois des catégories les plus convoitées, soit Meilleur film, Meilleur réalisation et Meilleur scénario.

