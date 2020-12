Rétrospective 2020, mai (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

La Fondation de la santé du Témiscouata fait un don de 20 000 $ aux banques alimentaires

La pandémie COVID-19 que nous vivons actuellement exerce une pression considérable sur les services de banques alimentaires. La Fondation de la santé du Témiscouata a fait un don de 20 000 $ aux banques alimentaires de sa région. Grâce à l’initiative des médecins du Témiscouata à laquelle s’est ajouté la générosité d’employés du réseau de santé local, un montant de 15 000 $ dédiés aux banques alimentaires a été amassé. La Fondation de la santé du Témiscouata a décidé d’ajouter un don de 5 000 $ à la somme déjà amassée afin de pouvoir remettre un montant total de 20 000 $ aux organismes d’aide alimentaire du Témiscouata.

Transport Vas-Y maintient la route en temps de pandémie

Transport Vas-Y a maintenu ses services en temps de pandémie, mais comme on devait s’y attendre, la clientèle a connu une baisse énorme. «Pour le mois d’avril, nous avons eu une diminution de 94 % pour le transport adapté et de 68 % pour le volet collectif», a résumé Mario Bastille, directeur général.

Solidarité, entraide, protection

Afin de répondre aux demandes du gouvernement en termes de protection de la population, l’équipe de la Braderie d’Acti-Familles, ainsi qu’une douzaine de bénévoles (coupe de tissus, couturières, etc.) ont mis la main à la pâte pour confectionner plus de 600 masques, en plus de 1200 en commande. Toute cette opération a servi à protéger la population du Transcontinental (personnel scolaire, municipal, entreprises, etc), en plus de supporter l’organisme pour passer au travers de cette crise.

L’industrie touristique se prépare à la reprise

On l’a vu à LCN, on l’a entendu au 98,5 FM à l’émission Puisqu’il faut se lever de Paul Arcand, le directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Levesque, avait un message à faire passer au Montréalais : vous êtes les bienvenus au Bas-Saint-Laurent. À l’heure du déconfinement, l’arrivée de visiteurs provenant de grands centres, particulièrement de Montréal, a inquiété de nombreux élus municipaux et préfets. Plusieurs avaient souhaité le maintien du barrage de La Pocatière, démantelé le lundi 18 mai. Le gestionnaire a cru bon envoyer un contre-message.

Un printemps différent, un écocentre pris d’assaut

L’écocentre de Rivière-du-Loup a ouvert ses installations le 4 mai dernier dans un printemps marqué par la pandémie COVID-19. Les citoyens ont eu probablement davantage de temps pour faire le ménage sur leur propriété puisque le site louperivois a été pris d’assaut avec 1078 visites pendant la première semaine. Seulement pour la journée du samedi 9 mai, pas moins de 250 utilisateurs ont été enregistrés. Il s’agit donc d’une moyenne de 180 personnes par jour venues déposer des matières ou chercher des éléments à récupérer.

Annulation de la saison estivale : entre déception et soulagement pour les camps de vacances

Pour la première fois depuis 50 ans, le Camp musical Saint-Alexandre n’accueillait aucun campeur cet été. Le Camp Richelieu Vive la Joie de Saint-Modeste ne pouvait pas non plus offrir son service de camp de vacances. Le gouvernement du Québec a annoncé le 22 mai que l’ouverture des camps de vacances est remise à l’été 2021. Dans les circonstances actuelles de la COVID-19, il devenait très difficile de planifier des activités pour les jeunes tout en respectant les mesures de la santé publique.

Danger d’incendie extrême pour le KRTB

Prudence. C’est le mot d’ordre lancé le 23 mai sur le territoire du KRTB, alors que la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) avait indiqué que le risque d'incendie atteignait le niveau extrême pour la majorité du territoire québécois, dont le Bas-Saint-Laurent.

Mylène Rioux, passionnée par la course et la mécanique

Depuis qu’elle est toute petite, Mylène Rioux aime tout ce qui possède un moteur. Pas étonnant alors qu’elle ait décidé de faire carrière en mécanique automobile. Mais même si elle côtoie des voitures au quotidien, c’est sous le capot de son Acura Integra 1998 qu’elle a sans doute passé le plus de temps dernièrement. Un véhicule impressionnant qu’elle a mis à l’épreuve, cet automne, dans le cadre de la nouvelle série Les génies de la vitesse diffusée à Z.

Le chantier de la rue Témiscouata se met en route

La Ville de Rivière-du-Loup a avisé la population que le chantier de la rue Témiscouata s’était amorcé le lundi 25 mai. Celle-ci a subi une véritable cure de rajeunissement, alors que les travaux comprenaient le prolongement du réseau d’égout pluvial des rues Soucy à Alfred-Fortin, la reconstruction de trottoirs et le pavage en neuf de la rue Alfred-Fortin au chemin des Raymond, pour un investissement totalisant un peu plus de 1,5 M$.

Les portes de la Maison Martin-Matte s’ouvrent à ses résidents

La journée du lundi 1er juin en était une toute spéciale pour les 15 résidents de la nouvelle Maison Martin-Matte de Trois-Pistoles. Après plusieurs années d’attente, cette date marquait le moment où ils pouvaient finalement commencer à entrer chez eux.

Une formation payée pour recruter 10 000 préposés aux bénéficiaires

Le gouvernement du Québec est toujours à la recherche de renfort dans les CHSLD, si bien qu’il a décidé de proposer une formation payée, d’une durée de trois mois, afin de recruter 10 000 personnes pour pourvoir les postes disponibles comme préposés aux bénéficiaires. Québec assurait également vouloir bonifier les conditions de travail.

L’Hôtel Universel met la main à la pâte

Les élans de solidarité ont été nombreux en ces temps de pandémie et malgré un manque à gagner qui dépasse largement le million de dollars, l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup n’a pas hésité à relancer sa cuisine. Pas moins de 9 000 repas y ont été préparés et distribués gratuitement dans le cadre des Cuisines Solidaires, une initiative de la Tablée des Chefs. À Rivière-du-Loup, l'Hôtel Levesque avec 2 000 portions et le restaurant L'Estaminet avec 300 portions ont aussi participé à l'initiative. En tout, ce sont donc au minimum, dit-on, 11 300 portions/repas qui ont été préparées.

Elles donnent des bras et des sourires aux ainés

Le 27 mai, c’était la Journée nationale des préposées et préposés d’aide à domicile. «Elle apporte un sourire et sa bonne humeur, je suis impatient qu’elle vienne. Ça nous met du positif pour le reste de la semaine», a mentionné Laval Turcotte, un client du Centre d’action bénévole Région Témis. «Merci à toutes, vous faites la différence dans la vie de milliers de personnes en perte d’autonomie», a pour sa part indiqué Rose-Emma Ouellet, directrice de l’entreprise d’économie sociale en aide à domicile qui œuvre auprès des ainés de 65 ans et plus.

