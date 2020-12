Rétrospective 2020, avril (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Une haie d'honneur devant le CHRGP

Les services essentiels sont par définition même... essentiels. Mais c'est l'apport exceptionnel et le dévouement dont fait preuve le personnel du domaine de la santé qu'ont tenu à souligner le 2 avril au matin policiers, paramédics, pompiers et contrôleurs routiers en réservant une haie d'honneur au personnel médical du Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/388182/une-haie-dhonneur-devant-le-chrgp

Le dépannage alimentaire a doublé dans la MRC des Basques

La Maison Le Puits de Trois-Pistoles et la Cuisine collective Croc-ensemble des Basques offrent un service de dépannage alimentaire d’urgence pour les personnes plus démunies. Ces organismes ont vu les demandes doubler depuis l’apparition de la COVID-19. «Il n’y a pas seulement que des clients réguliers, aussi plusieurs nouvelles personnes», a confirmé Lyne Bérubé, directrice générale de La Maison Le Puits.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/388180/le-depannage-alimentaire-a-double-dans-la-mrc-des-basques

Entre les mailles du filet de la Prestation canadienne d’urgence

Bien que le premier ministre du Canada Justin Trudeau ait déclaré «on n’oubliera personne» en annonçant le 25 mars la mise en place de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) de 500 $ par semaine pendant 16 semaines, force est de constater que de nombreux travailleurs tombaient dans les failles de cette aide financière et ne savaient plus vers qui se tourner. C’était le cas notamment des artistes, des pompiers volontaires, des élus municipaux et des travailleurs autonomes.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/388854/entre-les-mailles-du-filet-de-la-prestation-canadienne-durgence

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs en confinement

Le gouvernement du Québec a informé le 7 avril la population que les résidents qui se trouvent sur le territoire de la municipalité de paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs situé sur l'Île-Verte étaient en confinement.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/389055/notre-dame-des-sept-douleurs-en-confinement

Cégep de Rivière-du-Loup : 90 % des étudiants poursuivent leur formation à distance

Jérémie Pouliot, directeur des études au Cégep de Rivière-du-Loup, a confirmé à Info Dimanche que 90 % des étudiants inscrits dans les différents programmes de formation générale ou technique poursuivraient leurs cours à distance à compter du 6 avril.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/388442/cegep-de-riviere-du-loup-90-des-etudiants-poursuivent-leur-formation-a-distance

jebenevole.ca : la réponse fut bonne et immédiate

La solidarité des Québécois en temps de crise s’est à nouveau manifestée. Les centres d’action bénévole de la région ont d’ailleurs pleinement bénéficié de la création du portail Internet jebenevole.ca. La réponse fut bonne et immédiate. «Avec cette plateforme, nous avons reçu une trentaine d’offres de bénévolat pour tout le secteur du Témiscouata. De plus, une dizaine de personnes nous ont contacté directement. La réaction fut rapide après l’appel du gouvernement du Québec», a expliqué Annie Desrosiers, animatrice communautaire du Centre d’action bénévole région Témis.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/388887/jebenevoleca-la-reponse-fut-bonne-et-immediate

Québec demande l’annulation des festivals et évènements

Dans un contexte où certaines mesures sanitaires mises en place pour protéger les Québécois de la COVID-19 devront être respectées à plus long terme, le gouvernement du Québec a demandé l'annulation des festivals, ainsi que des évènements publics sportifs et culturels prévus sur le territoire québécois jusqu'au 31 août.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/389521/quebec-demande-lannulation-des-festivals-et-evenements-cet-ete

Maison de la Famille du Grand-Portage : des appels téléphoniques pour parler à des parents inquiets

Le personnel de la Maison de la Famille du Grand-Portage n’allait pas rester les bras croisés devant l’angoisse collective que génère la COVID-19. Les membres de l’équipe de cinq personnes se sont donc mis à la tâche pour appeler les 258 familles membres de l’organisme une fois par semaine. «On fait partie des mesures prioritaires mais non essentielles», a noté France Rousseau, directrice générale de la Maison de la Famille du Grand-Portage. «Les parents qui étaient au-dessus de leurs moyens sont dans une situation davantage angoissante. Nous voyons généralement chez ceux qui bénéficient de la sécurité du revenu des gens bien organisés malgré un revenu plus faible», a souligné l’intervenante.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/388307/maison-de-la-famille-du-grand-portage-des-appels-telephoniques-pour-parler-a-des-parents-inquiets