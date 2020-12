Rétrospective 2020, mars (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Quand une mère donne la vie une deuxième fois

Alexandre Thériault avait 23 ans, était en excellente condition physique, avait un bon emploi et des amis formidables. Mais son monde s’est écroulé de façon subite le 27 mai 2019 lors d’une simple visite au centre hospitalier. Un diagnostic, des traitements et une greffe plus tard, le jeune homme est maintenant prêt à recommencer à vivre. Sa maman, Annie Landry, était compatible au don d’organe. Celui-ci allait avoir lieu le 13 février.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/383876/quand-une-mere-donne-la-vie-une-deuxieme-fois

La Société d’habitation du Québec octroie 1,1 M$ pour l’agrandissement de la Villa Saint-Honoré

Le projet d’ajout de 10 logements abordables destinés aux ainés en perte d’autonomie à la Villa Saint-Honoré de Saint-Honoré-de-Témiscouata a été annoncé le 2 mars par le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif. La Société d’habitation du Québec (SHQ) investira un montant de 1,1 M$ sur un cout total de 3 M$, en plus de garantir le prêt hypothécaire de la Villa.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/384001/la-societe-dhabitation-du-quebec-octroie-11-m$-pour-lagrandissement-de-la-villa-saint-honore

Stade de la Cité des Jeunes : la plus basse soumission à 10,4 M$, mais plutôt un investissement de 9 M$

C’est l’entreprise Construction Citadelle de Québec qui a déposé la plus basse soumission, à 10 405 135 $, pour la réfection du Stade de la Cité des Jeunes de Rivière-du-Loup, ce qui implique la construction d’une glace de dimension olympique.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/384242/stade-de-la-cite-des-jeunes-la-plus-basse-soumission-a-104-m$-mais-plutot-un-investissement-de-9-m$

COVID-19 : l’inquiétude ressentie aussi au Bas-Saint-Laurent

Suite à l’inquiétude qui entoure l’épidémie du coronavirus dans de nombreux pays, on a eu besoin de resserrer les mesures de contrôle des masques de protection dans les hôpitaux du Québec le 5 mars. Au Bas-Saint-Laurent comme dans l’ensemble de la province, la situation demeure toutefois calme et le CISSS rappelait alors que le risque de contracter le COVID-19 était faible.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/384306/covid-19-linquietude-ressentie-aussi-au-bas-saint-laurent

Un nouveau conseil à Saint-Paul-de-la-Croix

C'est avec un taux de participation de 75,7% que les électeurs de Saint-Paul-de-la-Croix ont exprimé leur droit de vote... et qu'ils ont tranché. Ainsi, les quatre candidats opposés au maire Simon Périard ont été facilement élus.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/384477/un-nouveau-conseil-a-saint-paul-de-la-croix

Salon agro-machinerie : une première édition couronnée de succès

Quelques jours seulement après la première édition du Salon agro-machinerie Financement agricole Canada, les promoteurs dressaient un bilan des plus positifs de ce rendez-vous agricole et agroalimentaire au Kamouraska. S’étant tenu les 28, 29 février et 1er mars au Centre Bombardier de La Pocatière, le Salon a permis à la cinquantaine d’exposants présents d’accueillir un peu plus de 2 000 visiteurs lors de la fin de semaine.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/384493/salon-agro-machinerie-une-premiere-edition-couronnee-de-succes

Une nouvelle réalité pour les propriétaires de chiens

Le gouvernement du Québec entend bien tenir en laisse les chiens de la province avec sa nouvelle loi, dont le Règlement d’application a été adopté le 3 mars. Les élus ne se contentent pas d’avoir les chiens potentiellement dangereux dans le collimateur, mais établissent des normes qui s’appliquent à tous les amis à quatre pattes des Québécois.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/384975/une-nouvelle-realite-pour-les-proprietaires-de-chiens