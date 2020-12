Rétrospective 2020, mars (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

COVID-19 : la mairesse Sylvie Vignet prend son chapeau de mère, grand-mère et citoyenne

La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, a pris en mars son chapeau de mère, grand-mère et citoyenne pour s’adresser à la population et demander à ses concitoyens de continuer à mettre toutes les chances de notre côté afin de ralentir la contagion de la COVID-19. «Il faut être plus vigilant que jamais, on vit tous cette crise. Ça me touche en tant que grand-mère, maman et fille. Ma mère a 82 ans et je ne voudrais pas qu’elle attrape ça», a mentionné Mme Vignet.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/385681/covid-19-la-mairesse-sylvie-vignet-prend-son-chapeau-de-mere-grand-mere-et-citoyenne

Les Vieux Loups remettent 3 500 $ à 9 organismes

L’une des dernières photos prises par Info Dimanche avant la pandémie illustre bien le changement avec aujourd’hui. Le mardi 10 mars dernier à l’Hôtel Levesque, les membres du club sport et charité Les Vieux Loups de Rivière-du-Loup ont remis un montant total de 3 500 $ à 9 organismes du milieu qui œuvrent auprès de jeunes ou de personnes plus démunies.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/384840/les-vieux-loups-remettent-3-500-$-a-9-organismes

121 cas de COVID-19 au Québec, dont 1 au Bas-Saint-Laurent

Le nombre de cas confirmés de la COVID-19 est passé à 121 au Québec selon le dernier bilan (19 mars) du gouvernement du Québec, dont un se trouve au Bas-Saint-Laurent. Il s’agit d’une augmentation de 27 cas par rapport au bilan de la veille. Le premier ministre du Québec François Legault affirme qu'il faut faire preuve de prudence puisque le nombre de tests effectués par jour augmente lui également.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/386323/121-cas-de-covid-19-au-quebec-dont-1-au-bas-saint-laurent

Traverse Trois-Pistoles–Les Escoumins: 4,9 M$ pour le NM L'Héritage I

Après des mois de travail, d'une mobilisation citoyenne sans précédent dans l'histoire récente des Basques, le gouvernement du Québec a accordé une aide financière maximale de 4 897 400 $ à la Compagnie de navigation des Basques (CNB) pour la réfection et la mise aux normes du NM L'Héritage I. Une victoire importante pour la communauté des Basques quant à l'avenir de la traverse Trois-Pistoles - Les Escoumins.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/386338/traverse-trois-pistolesles-escoumins-49-m$-pour-le-nm-lheritage-i

Le litre d’essence sous la barre du dollar

Les automobilistes pouvaient se réjouir le 20 mars dernier, plusieurs stations d’essence de la région affichaient un prix sous la barre du dollar (99,4 ¢) pour le litre d’essence. Cependant, s’il faut retourner plusieurs années en arrière pour retrouver une facture aussi basse, elle restait plus élevée qu’ailleurs au Québec.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/386375/le-litre-dessence-sous-la-barre-du-dollar-mais-toujours-plus-cher

COVID-19 : la Distillerie Fils du Roy fabrique du produit antiseptique pour les mains

Les gouvernements du Canada et du Québec ont demandé aux entreprises qui pouvaient aider à fabriquer des produits pour lutter contre la transmission de la COVID-19 à se manifester. C’est ce qu’ont fait Jonathan Roy et Hélène Dumont, propriétaires de la Distillerie Fils du Roy de Saint-Arsène. L’entreprise a débuté la production de produit antiseptique pour les mains aux environs du 23 mars.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/386827/covid-19-la-distillerie-fils-du-roy-fabriquera-du-produit-antiseptique-pour-les-mains

Des visières de protection imprimées en 3D pour aider les hôpitaux

Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, le monde de l’impression 3D s’est mobilisé afin de prêter main-forte aux hôpitaux en cas de pénurie de certaines fournitures médicales. À Rivière-du-Loup, un médecin du Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP) a utilisé son passé d’ingénieur afin de fabriquer des visières de protection destinées aux travailleurs du milieu de la santé.

Inspiré par la vague de solidarité qui a frappé le domaine de l’impression 3D en début de pandémie, et lui-même bien au fait que certaines fournitures médicales seraient en manque, le Dr Benoit Lechasseur a utilisé ses connaissances afin de créer un modèle de visière de protection à la maison.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/387123/des-visieres-de-protection-imprimees-en-3d-pour-aider-les-hopitaux

Le Nouveau-Brunswick renforce ses frontières avec le Québec

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a exercé le mercredi 25 mars, 15 h, un contrôle accru de ses frontières afin de réduire les risques de propagation de la COVID-19 dans la province.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/387276/le-nouveau-brunswick-renforce-ses-frontieres-avec-le-quebec

Ottawa subventionne 75% du salaire des employés

Ottawa a annoncé qu'il rehaussait considérablement son aide aux petites et moyennes entreprises en subventionnant jusqu'à 75 % du salaire des employés de PME mis à pied. Cette mesure annoncée par le premier ministre Justin Trudeau le vendredi 27 mars lors de son point de presse quotidien a été qualifiée d’exceptionnelle par de nombreux économistes et fiscalistes.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/387467/ottawa-subventionnera-75-du-salaire-des-employes

PCU : les gens concernés invités à se préparer pour l’inscription

Le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a invité le 29 mars les gens qui feraient la demande de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) à se créer un compte «Mon dossier» à l’Agence du revenu du Canada (ARC) si ce ne n’est déjà fait. Cette étape permettait aux futurs prestataires d’accéder immédiatement au portail de l’ARC lorsque l’inscription à la Prestation canadienne d’urgence serait ouverte.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/387664/pcu-les-gens-concernes-invites-a-se-preparer-pour-linscription

L'école ouverte : une plateforme web pour les enfants et les parents

C'est le lundi 30 mars que le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, a annoncé la mise en ligne de la plateforme Web «L'école ouverte». Un site Internet dédié aux enfants d'âge scolaire et que les parents sont invités à consulter afin d'y retrouver plusieurs outils pédagogiques.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/387791/lecole-ouverte-une-plateforme-web-pour-les-enfants-et-les-parents