Rétrospective 2020, février (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Manifestation à Trois-Pistoles pour sauver l'Héritage 1

Environ 300 personnes ont marché dans les rues de Trois-Pistoles le 1er février pour demander au gouvernement du Québec de financer les travaux en cale sèche du navire l'Héritage 1, évalués à 5 M$, sans quoi l'avenir de la traverse de Trois-Pistoles/Les Escoumins pourrait être compromis.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/381860/manifestation-a-trois-pistoles-pour-sauver-lheritage-1

Fermeture de l’église Saint-François-Xavier à Rivière-du-Loup

Hubert Lafortune, président de la Fabrique, et Jacques Harvey, curé de Rivière-du-Loup, ont annoncé le 31 janvier la fermeture de l’église Saint-François-Xavier pour des raisons de sécurité.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/381847/fermeture-de-leglise-saint-francois-xavier-a-riviere-du-loup

4,9 M$ pour les activités de recherche en environnement du Cégep de Rivière-du-Loup

Le Groupe de recherche en environnement et biotechnologie (GREB) du Cégep de Rivière-du-Loup a obtenu en février des subventions totalisant 4,9 M$ pour ses projets de recherche. Ce financement concerne plus précisément ses activités en biométhanisation et traitement des eaux.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/382247/49-m$-pour-les-activites-de-recherche-en-environnement-du-cegep-de-riviere-du-loup

Onde de choc dans la communauté de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Toujours en février, la communauté de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup a été plongée dans l’incompréhension et la déception, lorsqu’elle a appris l’arrestation du prêtre Béatrix Morin pour des accusations de crimes sexuels qu’il aurait commis entre 1970 et 1990. Il y était curé et avait la confiance de la population depuis 1984.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/382171/onde-de-choc-dans-la-communaute-de-saint-hubert-de-riviere-du-loup

En pleine nuit, Guilmont Pelletier n’est plus président d’une commission scolaire

Le projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire a été adopté sous bâillon par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec. À 3 h 21 dans la nuit du samedi 8 février, le président de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Guilmont Pelletier, a donc vu son poste aboli. Initialement, les élus scolaires ne devaient être relevés de leur fonction que le 29 février.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/382441/en-pleine-nuit-guilmont-pelletier-nest-plus-president-dune-commission-scolaire

Important projet de condos haut de gamme à Rivière-du-Loup

Le paysage immobilier louperivois pourrait s’enrichir de quatre nouvelles tours à condos au cours des prochaines années. Des promoteurs locaux, Jonathan Pelletier et Julien Miville, ont annoncé en février un projet d’envergure qui serait réalisé sur un large terrain au nord de la rue Beaubien. L’ensemble résidentiel sera composé de quatre bâtiments de 23 unités chacun, érigés par phase, totalisant 92 logements de différentes grandeurs avec vue sur le fleuve. Des penthouses seraient également proposés.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/382568/important-projet-de-condos-haut-de-gamme-a-riviere-du-loup

Les paramédics du Témiscouata poursuivent leur bataille pour obtenir l’horaire à l’heure

Dans un courriel envoyé à Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup – Témiscouata, et à Vincent-Gabriel Langlois, conseiller politique au ministère de la Santé et des Services sociaux pour le volet préhospitalier, Eric Bouchard, directeur général de la Coopérative des Paramédics du Témiscouata, est revenu à la charge en février pour demander l’horaire à l’heure pour le secteur de Cabano.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/382727/les-paramedics-du-temiscouata-poursuivent-leur-bataille-pour-obtenir-lhoraire-a-lheure