Conseils avisés pour éviter le stress financier après les Fêtes

Plusieurs personnes crèvent leurs budgets lorsqu’arrive le temps des Fêtes. Du magasinage de cadeaux aux réceptions, en passant par les frais de voyages pour visiter ses proches, les petites dépenses fréquentes peuvent s'accumuler très rapidement. Il est donc important de rester réaliste, en gardant en tête qu’il ne s’agit que de quelques jours sur toute une année.

Pour réduire et éviter le stress financier après les Fêtes, essayez de contrôler vos dépenses. Voici quelques façons efficaces d'y parvenir.

Tout d’abord, établissez un budget avant même de commencer votre magasinage en vous fixant une limite de dépenses pour chaque cadeau ou événement prévu. Si vous avez besoin d’aide à ce sujet, utilisez le Planificateur budgétaire, récemment développé par l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. C’est un outil interactif gratuit qui vous permet de créer un budget personnalisé que vous pouvez sauvegarder et mettre à jour en ligne. Ses fonctions interactives vous aideront à mieux cerner vos priorités et vos besoins. Rappelez-vous que l'établissement d'un budget aide à équilibrer vos revenus et vos dépenses, ce qui vous permet d'avoir une idée claire des objectifs que vous pouvez atteindre.

Si vous utilisez votre carte de crédit pour effectuer vos achats, prévoyez de rembourser le solde avant la date d’échéance. Cela vous évitera de payer des frais d’intérêts ou de retard de paiement. Si vous ne pouvez pas payer le solde en entier, efforcez-vous quand même de rembourser le plus gros montant possible.

De plus, pour réduire les frais et les intérêts sur vos transactions financières, utilisez les guichets automatiques de votre propre institution financière. Vous sauverez ainsi des frais à chaque fois.

Ce sont là quelques mesures simples qui vous aideront à contrôler vos dépenses et gérer vos finances pendant toute l'année.

Établissez un budget pour la nouvelle année et éliminez les dépenses superflues. Vous devrez ensuite le respecter pour atteindre vos objectifs. Cela vous aidera à vous sentir plus en contrôle de vos finances personnelles.

Apprenez-en davantage à canada.ca/argent.