Succès populaire pour les spectacles virtuels «Les fêtes au village» et «Les fêtes ensemble»

Le spectacle virtuel «Les fêtes au village» présenté de l’École de musique Alain-Caron par La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, connaît un immense succès. Jusqu’ici, près de 23 000 personnes ont été rejointes par l’événement et les visionnements ont déjà dépassé les 6 000 vues.

«Je suis très satisfait. Le spectacle a été réalisé pour donner un divertissement aux aînés et personnes seules en cette période incertaine et le nombre de visionnements et les commentaires enthousiastes prouvent que nous avons accompli notre mission et que le spectacle fait du bien», commente l’instigateur et organisateur, Marc Larouche.

Le spectacle de variétés, qui regroupe chanteurs, instrumentistes musiciens, chorales et conteur de la région, a même fait l’objet de visionnements dans des CHSLD de la région de Québec. Une centaine de DVD gratuits ont aussi été distribués. Le spectacle demeure disponible toute la période des fêtes sur la page Facebook «Les fêtes au village».

Même constat pour son penchant charlevoisien. «Les fêtes ensemble», enregistré par Marc Larouche au Manoir Richelieu, qui a lui aussi dépassé les 6 000 visionnements. Genevieve Jodoin et Philippe Tremblay que l’on a découvert grâce à « La Voix » comptent parmi les artistes invités. «Les fêtes ensemble» demeure aussi accessible sur la page Facebook du même nom.»

Devant un tel engouement, Marc Larouche n’écarte pas la possibilité d’en faire un événement annuel.