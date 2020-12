Minipâtés au poulet

Gourmands et réconfortants, ces délicieux pâtés au poulet en portions individuelles sont idéaux pour décompresser pendant la frénésie du temps des Fêtes!

Ingrédients (Pour 6 pâtés)

• 6 c. à soupe de beurre

• 4 c. à soupe de farine

• 2 tasses de bouillon de poulet chaud

• 1 tasse de crème 35 %

• Sel et poivre

• 1 oignon coupé en dés

• 2 gousses d’ail hachées finement

• 2 carottes coupées en dés

• 1 pomme de terre coupée en dés

• 1 tasse de petits pois

• 1 tasse de maïs en grains

• 1 tasse de fèves vertes coupées en morceaux d’environ 2 cm

• 600 g de poitrine de poulet cuite et coupée en dés

• 1 paquet (environ 400 g) de pâte feuilletée « 100 % beurre » décongelée

• 1 jaune d’œuf battu

Préparation

1. Dans un grand chaudron, faire fondre 4 c. à soupe de beurre à feu moyen-doux. Ajouter la farine et mélanger à l’aide d’un fouet afin d’obtenir une pâte lisse (communément appelée « roux »). Laisser cuire le roux quelques minutes, puis ajouter le bouillon de poulet. Bien mélanger, et ajouter la crème. Saler et poivrer, puis bien mélanger à nouveau afin que le mélange soit uniforme. Laisser mijoter à feu très doux.

2. Dans une grande poêle, faire fondre le reste du beurre. Ajouter l’oignon et l’ail, et faire revenir à feu moyen-doux environ 5 minutes. Ajouter tous les légumes, et faire revenir de 3 à 4 minutes afin que ceux-ci soient légèrement colorés. Verser le mélange de légumes et le poulet dans la sauce et bien mélanger. Rectifier l’assaisonnement. Retirer du feu et laisser refroidir.

3. Préchauffer le four à 400 °F. Vaporiser 6 petits ramequins d’enduit végétal (de type PAM). Dérouler la pâte feuilletée sur une surface plane et découper des rondelles de pâte plus grandes d’environ 3 cm que la taille des ramequins.

4. Verser le mélange de poulet dans les ramequins. À l’aide d’un pinceau de cuisine, badigeonner de jaune d’œuf battu le pourtour extérieur des ramequins afin de permettre à la pâte de coller. Déposer les rondelles de pâte sur les ramequins, en prenant soin de bien appuyer sur le pourtour pour sceller le tout. Badigeonner le dessus de la pâte de jaune d’œuf.

5. Déposer les ramequins sur une plaque de cuisson, et enfourner environ 25 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée. Laisser reposer quelques minutes avant de servir.