Nourrir l’espoir collectif de façon différente

Ce fut toute une année pour le Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup. La crise sanitaire a demandé beaucoup de réorganisation des services et l’organisme est fier d’avoir répondu présent aux besoins de sa clientèle.

La période des Fêtes ne fait pas exception. Bien que l’organisme ne soit pas responsable des paniers de Noël de la région, le Carrefour a contribué de façon différente et originale avec les divers partenaires qui offrent les paniers. C’est ainsi, qu’avec la contribution de bénévoles, l’organisme a offert 140 pots de soupe et 100 pots de biscuits pour les paniers de Noël distribués par le CLSC. Soulignons la participation d’Emmy Létourneau, étudiante de secondaire 5 à l’école secondaire de Rivière-du-Loup qui a confectionné les pots de biscuits dans le cadre de son projet personnel. Les ingrédients ont été fournis gracieusement par Maxi et les pots ont été décorés par Premier Tech.

Au Carrefour, il n’y a pas d’âge pour donner de son temps! C’est ainsi qu’une centaine de cartes de Noël ont été créées par 4 enfants, cartes qui ont été remises avec un vœu et une carte cadeau PC pour chaque utilisateur de des services âgé de plus de 65 ans. La mère investigatrice des cartes mentionne que les enfants «sont contents d’avoir participé à un projet réel pour les personnes âgées et dans le besoin pendant la période des Fêtes.»

Une carte cadeau PC de 25 $ a été également été remise pour chaque panier de Noël distribué par le comité de la Société de Saint-Vincent-de-Paul et du CLSC. Ces cartes ont été offertes dans le cadre du fond d’aide à la bonne nourriture des Centres communautaires d’alimentation du Canada et ont permis de rejoindre 565 familles de la MRC de Rivière-du-Loup.

Après une année 2020 record, les services du Carrefour feront relâche du 23 décembre 2020 au 5 janvier 2021 inclusivement. Le comptoir de récupération sera de retour à compter du vendredi 8 janvier 2021 et le premier repas Popéco sera préparé le 14 janvier 2021. Le dépannage alimentaire d’urgence se fera toujours sur appel au 418 867-5735 poste 218 à compter du 6 janvier 2021.

En terminant, le Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup tient à remercier tous ceux qui ont donné à l’organisme et fait une différence en cette année différente. Toutes les actions réalisées pendant la période des Fêtes et tout au long de l’année sont la preuve qu’avec une bonne recette collective, on peut créer de magnifiques choses.