Vous cherchez un dessert gagnant ? Osez cette révision de Brownies « père Noël »

Ingrédients (Pour 24 brownies)

Pour les brownies

• 1 tasse de beurre à température pièce

• 2 tasses de sucre

• 2 c. à thé d’extrait de vanille

• 4 œufs

• 3/4 tasse de cacao non sucré

• 1 tasse de farine

• 1/2 c. à thé de poudre à pâte

• 1/4 c. à thé de selPour la garniture

• 1/3 tasse de beurre à température pièce

• 1/3 tasse de cacao non sucré

• 2 c. à soupe de miel ou de sirop d’érable

• 2 c. à thé d’extrait de vanille

• 2 tasses de sucre à glacer

• 3 c. à soupe de lait

• 1 tasse de crème 35 %

• 1/4 tasse de sucre

• 24 fraises équeutées

Préparation

1. Préchauffer le four à 350 °F. Graisser un moule à pâtisserie d’environ 22 x 32 cm. Réserver.

2. À l’aide d’un fouet ou d’un batteur à main, mélanger ensemble le beurre, le sucre et la vanille dans un grand bol. Ajouter les œufs et bien mélanger. Incorporer le reste des ingrédients et mélanger à nouveau jusqu’à l’obtention d’une préparation homogène.

3. Verser le mélange dans le moule et enfourner pendant 30 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre.

4. Pendant ce temps, fouetter ensemble le beurre, le cacao, le miel et 1 c. à thé de vanille dans un grand bol. Ajouter petit à petit le sucre à glacer et le lait en fouettant à basse vitesse jusqu’à l’obtention de la texture désirée. Réserver.

5. Dans un autre bol, mélanger la crème, le sucre et le reste de la vanille. Fouetter à haute vitesse jusqu’à l’obtention d’une crème fouettée bien ferme.

6. Lorsque les brownies sont complètement refroidis, étendre le glaçage au chocolat en une mince couche uniforme, puis les couper en 24 portions égales. Afin de former le « chapeau du père Noël », déposer une fraise à l’envers sur chaque portion. À l’aide d’une douille à pâtisserie, former un cercle de crème fouettée à la base de la fraise et en déposer une petite quantité sur le sommet pour la touche finale.