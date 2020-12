Un gâteau à la crème glacée à servir tout au long des Fêtes

De la crème glacée posée sur un gâteau et enveloppée dans de la meringue grillée est si délicieuse, que nous avons du mal à comprendre pourquoi l’omelette norvégienne a disparu de la culture populaire dans les années 1960.

Heureusement, cet impressionnant dessert à étage est sur le point de faire son retour, et nous nous y attelons avec une version inspirée du chocolat chaud à la menthe poivrée.

«Ce délicieux dessert est la façon idéale de se gâter un peu en semaine», explique Michelle Pennock, chef exécutive de la cuisine-laboratoire le Choix du Président. «Si vous vous sentez un peu plus créatif, garnissez le dessert de cannes de bonbon broyées ou de bonbons décoratifs festifs.»

Omelette norvégienne au chocolat chaud à la menthe poivrée

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Portions : 10

Ingrédients

Gâteau

80 ml (1/3 tasse) de farine tout usage

80 ml (1/3 tasse) de poudre de cacao

1 ml (¼ c. à thé) de poudre à pâte

1 gros œuf

125 ml (½ tasse) sucre granulé

60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive

1 L (4 tasses) de crème glacée au chocolat chaud à la menthe poivrée PC, ramollie à la température ambiante pendant 20 minutes

Meringue

Les blancs de 3 gros œufs

2 ml (½ c. à thé) de crème de tartre

180 ml (¾ tasse) de sucre

Préparation

1. Pour le gâteau, préchauffer le four à 180 °C (350 °F) (). Recouvrir le fond et les côtés de papier parchemin d’un moule à pain de 2 L (9 x 5 po) en laissant dépasser de 2,5 cm (1 po) sur les deux côtés opposés.

2. Mélanger la farine, le cacao et la poudre à pâte dans un bol; réserver. Battre ensemble l’oeuf, le sucre et l’huile dans un grand bol. Ajouter les mélanges de farine et de poudre de cacao au mélange d’œuf et remuer avec une cuillère en bois ou une spatule en caoutchouc jusqu’à ce que le tout soit lisse. Verser dans le moule à pain préparé, en lissant le dessus.

3. Cuire au four pendant 18 à 20 minutes, jusqu’à ce que le gâteau soit gonflé et qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte sec avec quelques petites miettes. Laissez refroidir complètement.

4. Gratter la crème glacée ramollie sur le gâteau au chocolat refroidi, en lissant le dessus. Mettre au congélateur jusqu’à ce que le mélange soit ferme, soit environ 4 heures.

5. Pour la meringue, battre les blancs d’œufs avec la crème de tartre dans un grand bol séparé à l’aide d’un batteur électrique à main à grande vitesse jusqu’à la formation de pics mous. Réduire la vitesse à moyen élevé et incorporer progressivement le sucre, 15 ml (1 c. à soupe) à la fois. Augmenter le régime à haute vitesse, battre jusqu’à l’obtention de pics brillants et fermes, soit environ 1 minute.

6. Pour assembler l’omelette norvégienne, tapisser une plaque de cuisson de papier d’aluminium. En soulevant le papier parchemin, retirer le gâteau du moule, retirer le papier parchemin et placer le gâteau sur la plaque de cuisson préparée. Étendre la meringue sur le dessus et les côtés du gâteau, en faisant en sorte que la couche sur le dessus de la crème glacée soit plus épaisse que les côtés. À l’aide du dos d’une cuillère, faire des pics dans la meringue. Mettre au congélateur pendant 30 minutes.

7. Régler le four à gril (broil). Faire griller le gâteau sur la grille du milieu, en tournant la plaque une ou deux fois pour faire griller uniformément, jusqu’à ce que les pics de meringue soient dorés, pendant 1 à 2 minutes. Surveiller de près ou griller avec la porte du four légèrement entrouverte pour s’assurer que la meringue ne brûle pas.

8. Couper en 10 tranches. Servir immédiatement.

Conseil : Pour les mini-omelettes norvégiennes, répartir la pâte au chocolat dans 10 cavités graissées d’un moule à muffins standard, et faire cuire sur la grille centrale du four à 180 °C (350 °F) pendant 10 à 12 minutes. Laisser refroidir, puis retirer sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier d’aluminium et garnir chaque rond d’une boule de crème glacée, en la répartissant uniformément. Congeler pendant 2 heures, puis étaler la meringue sur le dessus et les côtés. Mettre au congélateur pendant 30 minutes. Faire griller selon les directives de la recette ci-dessus.

Information nutritionnelle par portion : 260 calories, 11 g de lipides, 50 mg de sodium, 31 g de glucides, 1 g de fibres, 34 g de sucres et 4 g de protéines.

