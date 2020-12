À vos tuques et foulards, les patinoires et la glissade ouvrent ce samedi

Il est enfin temps de sortir patins, luges, skis de fond et raquettes, afin de profiter pleinement des joies de la saison froide! Le Service loisirs, culture et communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup confirme que la majorité des patinoires et installations sportives extérieures seront ouvertes dès ce samedi 19 décembre. Il en profite pour faire un tour d’horizon des heures d’ouverture pour l’hiver, de l’horaire spécifique au congé des Fêtes, ainsi que de diverses mesures faisant suite aux nouvelles annonces gouvernementales.

Ainsi, les cinq patinoires de quartier, l’anneau de glace Frontenac, la pente Frontenac et le chalet de ski de fond et raquettes ouvriront ce samedi. Les patinoires de quartier seront accessibles du lundi au vendredi de 18 h à 21 h et le week-end de 13 h à 21 h, pour du patinage ou du hockey libre. Les amateurs de glisse pourront s’élancer sur la pente Frontenac tous les jours entre 11 h et 16 h, alors que les sentiers et pistes de ski de fond et raquettes accueilleront en tout temps les citoyens de 10 h à 16 h 30.

Pour sa part, l’anneau de glace Frontenac sera accessible tous les jours de 10 h à 21 h, un horaire que partagera l’anneau du parc Blais lorsqu’il sera prêt. L’englacement de ce dernier va bon train et devrait être finalisé bientôt. Les citoyens sont invités à visiter fréquemment la page Facebook du Service loisirs, culture et communautaire ou la section des installations extérieures du VilleRDL.ca pour être informés le moment venu.

Horaire spécifique du temps des Fêtes

Du 23 décembre au 10 janvier, l’horaire des patinoires est prolongé et l’équipe d’animation accueillera plutôt les citoyens de 14 h à 20 h. Les glaces seront toutefois fermées pour Noël du 24 au 26 décembre, ainsi que du 30 décembre au 1er janvier pour le Jour de l’An.

De leur côté, les anneaux de glace conserveront le même horaire quotidien, à l’exception des 24, 26, 31 décembre et 2 janvier où ils fermeront plutôt à 17 h, ainsi que des 25 décembre et 1er janvier, où ils seront fermés. Les horaires quotidiens de la pente Frontenac et du chalet de ski de fond demeureront également inchangés pour les Fêtes, mais la pente Frontenac sera fermée les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.

Centre Premier Tech

Du 19 décembre au 3 janvier, le Centre Premier Tech (CPT) sera accessible à la population lors d’activités sur inscription, qui se dérouleront entre 13 h et 19 h. Ainsi, trois séances de patinage libre par jour sont ajoutées pour favoriser l’accès à un plus grand nombre de familles. En nouveauté, les bulles familiales formées uniquement des personnes résidant à une même adresse pourront louer une demi-glace, pour pratiquer le sport de leur choix. Deux plages horaires par jour sont ainsi disponibles à la location. Dans les deux cas, la réservation est obligatoire et peut s’effectuer dès maintenant via la plateforme Mes Loisirs en ligne, au VilleRDL.ca/MesLoisirs.

Il est à noter, pour l’ensemble des activités du CPT, que les vestiaires sont fermés, les salles de bain accessibles, les spectateurs interdits et que l’accès à l’aréna est possible 20 minutes avant le début d’une séance uniquement. L’aréna sera fermé du 24 au 26 décembre puis du 31 décembre au 2 janvier.

Bibliothèque municipale Françoise-Bédard en mode Prêts à emporter

Jusqu’au 10 janvier et conformément aux consignes liées au passage en zone rouge, seul le service de Prêts à emporter est disponible. Pour réserver des documents, les citoyens doivent appeler au 418 862-4252 entre 10 h et 17 h du lundi au samedi, ou encore écrire à [email protected] ou remplir le formulaire disponible en ligne sous Bibliothèque et Mises de côté. Les documents peuvent ensuite être récupérés au comptoir du prêt du mardi au vendredi de 11 h à 18 h, les samedis et lundis, de 10 h à 17 h, ou le dimanche de 13 h à 17 h. Notez que la Bibliothèque sera fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier.

Mise à jour des consignes sanitaires

Conformément aux directives émises cette semaine par le gouvernement, l’accès aux différents bâtiments d’accueil sera restreint. Ainsi, un nombre limité de personnes pourra entrer à la fois à l’intérieur des différents bâtiments ou accéder aux plateaux sportifs et le masque demeurera de mise. L’ensemble des mesures est affiché sur les bâtiments et disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville.

En respect des consignes et par mesure de sécurité, la Ville encourage en outre les glisseurs à apporter leur propre équipement à la pente Frontenac. Elle souhaite également limiter l’accès aux bâtiments et suggère à la population d’enfiler leur équipement sur les bancs extérieurs prévus à cet effet. En tout temps, la distanciation sociale devra être respectée. L’équipe d’animation en place prendra aussi les coordonnées des usagers afin de compléter le registre de présences recommandé par la Direction de la santé publique.

Pour demeurer à l’affût de toutes les informations relatives à l’horaire des infrastructures municipales de loisirs, rendez-vous au VilleRDL.ca ainsi sur le Facebook du Service loisirs, culture et communautaire.