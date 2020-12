Des bacs à bon temps pour agrémenter le temps des fêtes

Les partenaires COSMOSS en petite enfance, ont remis à 75 familles un Bac à bon temps contenant du matériel créatif qui leur permettra de passer de bons moments ensemble malgré le fait qu’ils ne verront pas famille et amis. Nous souhaitons offrir aux enfants de 2 à 5 ans, la possibilité de poursuivre leur développement global en stimulant leur créativité et leur imaginaire, même en situation de confinement pendant la période des fêtes.

Les familles qui vivent une situation particulièrement difficile cette année ont eu la possibilité de s’inscrire auprès de la Maison de la Famille du Kamouraska et c’est dans une ambiance festive, en respectant les mesures sanitaires, que les bacs ont été distribués ce vendredi 18 décembre dans une formule de service au volant.

«En ce temps de confinement, on a fait un geste supplémentaire pour prendre soin des familles de notre région. Nous anticipions une période plus difficile qu’à l’habitude pour plusieurs familles et elles étaient vraiment contentes de recevoir le Bac à bon temps», mentionne Julie Théberge, directrice de la Maison de la Famille du Kamouraska.



Au cours des dernières semaines, et ce pour une deuxième année consécutive, la Sûreté du Québec a procédé à une collecte de jouets usagés. Grâce à leur association avec la Maison de la Famille du Kamouraska, les jouets ont été donnés aux familles lors de la remise des bacs a bon temps.

COSMOSS a tenu à remercier les partenaires commerciaux qui ont contribué à cet heureux partage : Bébéloup, Tabagie Lunik, Le Vrac et les Savons Kimi.

Toute l’équipe COSMOSS en profite pour souhaiter à tous un très joyeux temps des fêtes en famille