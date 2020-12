4 records établis dans l’esprit de Noël

Vous adorez Noël? Vous n’êtes pas seul! Partout dans le monde, cette fête pousse de véritables passionnés aux plus grandes extravagances. Voici quelques records dignes de mention :

1. Le plus grand père Noël en chocolat se trouvait dans un centre commercial d’Italie en 2011 : il a fallu 6 personnes et 3 semaines de travail pour créer un délice de 1704 kg faisant 5 m de haut et 2,5 m de diamètre.

2. Le record du plus grand nombre de lumières de Noël sur une propriété résidentielle appartient depuis 2014 à la famille Gay de Lagrangeville (État de New York), qui en a installé pas moins de 601 736!

3. En 2016, un organisme à but non lucratif du Sri Lanka a décroché le record du plus grand arbre de Noël artificiel. Entièrement composé de lumières, l’impressionnant sapin atteint une hauteur de 72,1 m.

4. Il fallait faire les boutiques à Dubai en 2018 pour apercevoir la plus grosse boule de Noël de l’histoire, un ornement de 4,68 m de diamètre pesant 1100 kg!