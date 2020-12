Des milliers de vœux pour adoucir les Fêtes des personnes âgées

L’éducatrice spécialisée Audrey Bernier de Saint-Arsène est à l’origine d’une initiative qui a fait boule de neige dans la région. Dans l’impossibilité de pouvoir rendre visite à ses grands-parents pour les Fêtes, elle a décidé d’écrire des cartes de Noël aux ainés dans les résidences pour personnes âgées de la région afin de mettre un baume sur ces moments plus difficiles.

«Je trouvais ça triste et comme je suis en congé de maternité, j’ai décidé de lancer ce projet de fou. Pendant les siestes de mon enfant en après-midi, je préparais des cartes de Noël à envoyer dans les résidences de personnes âgées de la région», explique Mme Bernier. Elle a aussi approché les services de garde de Cacouna et de Saint-Arsène afin de faire participer les enfants. Grâce au bouche-à-oreille, cette idée est parvenue à Marie-Noëlle Richard du Service des loisirs de la Ville de Rivière-du-Loup. Les employés municipaux se sont joints au projet, tout comme d’autres CPE, et des groupes d’élèves d’écoles de la région. Près de 2 000 cartes seront distribuées prochainement. Divers organismes communautaires, dont le Centre d’action bénévole, seront mis à contribution.

Pour Mme Bernier, il s’agit d’une expérience à répéter l’an prochain afin de briser la solitude des personnes âgées qui n’ont parfois pas de visites lors du temps des Fêtes, même sans le contexte lié à la COVID-19.

Une activité de confection de cartes de Noël intitulée «Un voeu pour un ainé» a aussi été incluse dans la programmation des Fêtes de la Ville de Rivière-du-Loup. «En temps de pandémie, certaines personnes ne pourront pas avoir de visites. C’est encore le temps de répondre à cet appel, on a des milliers de petits lutins prêts à nous aider. Ce projet qui a commencé par l’initiative d’une citoyenne a vraiment fait boule de neige», ajoute Mme Richard. Les personnes intéressées à participer à cette initiative, à créer, distribuer ou à recevoir des cartes de Noël peuvent contacter Marie-Noëlle Richard au 418-867-6643.

Les cartes seront mises en quarantaine pendant 72 heures avant d’être livrées. «On n’en revient pas de l’ampleur que ça a pris. Nos boites de messagerie Facebook ont été inondées dans le temps de le dire. Les jeunes ont fait des cartes personnalisées en inscrivant leur nom et leur âge.»

Une boite qui accueillera les cartes de vœux est placée dans le hall d’entrée de la bibliothèque Françoise-Bédard à Rivière-du-Loup jusqu’au 17 décembre. Les dépôts se font rapidement et sans contact.