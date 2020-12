Les plus belles vitrines de Noël sur la rue Lafontaine

Un comité indépendant louperivois, formé par Célia Farges, Marine Théry, Marianne Faucher, Vincent Couture et Jocelyn Gendron a, cette année encore, pris la liberté d’identifier les plus belles vitrines des commerces de la rue Lafontaine afin de souligner l’apport des entrepreneurs locaux à la vie communautaire.

À l’approche des fêtes, les membres du comité trouvent important de souligner le travail et l’originalité, dont ont su faire preuve plusieurs d’entre eux.

Afin de distinguer les plus mémorables vitrines, l’évaluation a été basée sur l’harmonie du thème, l’originalité, la diversité, ainsi que l’aspect général des décorations et leur attrait pour les passants.

La première place est allée cette année à deux vitrines chaleureuses et originales, celle de On passe à table «pour leurs grands soldats aux tambours et leurs chaussettes de Noël des plus rafraîchissantes» et celle de Moisan fleuriste, «qui renouvelle chaque année avec succès ses décorations». «Chez Moisan, ce sont les arches et l'introduction d'un élément insolite qui attirent l'œil», ajoute-t-on.

La deuxième position a été obtenue par la librairie J.A. Boucher «pour son harmonie colorée, avec une mise en valeur des produits via un tapis enneigé».

En troisième position, on retrouve Décoration G.L qui tire son épingle du jeu «en présentant une baignoire à cadeaux et une décoration extérieure originale faite de sapins, raquettes, patins et bâtons de hockey».

Les membres du comité soulignent que certaines vitrines avec beaucoup de potentiel n’ont pas été considérées dans de cette évaluation, puisque le manque d'éclairage ne leur a malheureusement pas permis de les apprécier à leur juste valeur. Ils tiennent également à souligner que presque tous les commerçants de la rue Lafontaine ont fait l’effort de décorer leurs vitrines, et certaines comportent des éléments dignes d'être mentionnés. Mentions spéciales pour Otriko, Aux Joly Ballons, Mélusine et les savons Kimi.

«Merci à tous les commerçants d'égayer notre quotidien avec panache tous les ans, à seulement quelques minutes de trajet, un sourire et un bonjour de nous.»