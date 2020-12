Protégez votre maison contre les risques d’incendie pendant la période des Fêtes

Les Fêtes sont à nos portes et nous sommes plusieurs à décorer nos maisons avec des éclairages et des bougies thématiques, à utiliser davantage d’appareils électroniques et de barres d’alimentation ainsi qu’à faire cuire quelques gâteries au four. Assurez-vous que cette saison festive demeure joyeuse et sécuritaire en protégeant votre famille des incendies.

La plupart des feux causés par des bougies surviennent par oubli, manque de surveillance ou parce qu’on s’endort avant de les éteindre. Pour passer une saison des Fêtes lumineuse, allumez seulement les bougies qui sont dans la pièce où vous vous trouvez; utilisez des bougeoirs solides et résistants au feu qui sont assez gros pour recueillir les gouttes de cire chaude.

N’allumez jamais des bougies dans des endroits où beaucoup de gens circulent. De plus, assurez-vous qu’elles sont hors de la portée des enfants et des animaux afin qu’ils ne les renversent pas par inadvertance. Ne placez pas des bougies allumées près des fenêtres, des rideaux ou d’autres objets inflammables. Démontrez plus de prudence et utilisez des bougies à piles pour donner à votre maison une ambiance feutrée sans les risques associés aux flammes.

Les barres d’alimentation peuvent aussi amplifier votre décor des Fêtes. Il convient cependant de ne pas les surcharger, de ne pas les recouvrir de tissu ou de les enfouir sous un tapis. Souvenez-vous de les placer à des endroits qui n’endommageront pas les fils électriques.

Lors de vos réceptions des Fêtes, rappelez-vous des règles de sécurité dans la cuisine. C’est à cet endroit que surviennent la plupart des incendies de maison et des blessures qui en découlent. Par ailleurs, la moitié des incendies de cuisine sont causés par les corps gras et l’huile. Ce sont aussi les incendies qui se propagent le plus rapidement et qui sont les plus destructeurs.

Certaines des pratiques exemplaires à adopter pour éviter les incidents consistent à tourner les poignées de poêlons et de chaudrons vers l’intérieur, à rester dans la cuisine lorsqu’on fait griller ou cuire un aliment sur la cuisinière et à ne jamais déplacer un poêlon ou un chaudron en feu. Avoir un couvercle ou une plaque à biscuits à portée de la main peut être utile si vous devez étouffer des flammes.

Le feu se propage rapidement. Assurez-vous que votre famille et vous êtes préparés grâce à un plan d’évacuation que vous pourrez suivre si un incendie devient hors de contrôle.

L’assurance habitation aide généralement à protéger ses biens personnels de risques spécifiques. Il serait une bonne idée de procéder à un inventaire de vos biens personnels afin que vous soyez adéquatement dédommagés en cas de sinistre. Certaines compagnies d’assurance comme Belairdirect offrent des formulaires en ligne que vous pouvez utiliser pour faire l’inventaire de vos biens.

