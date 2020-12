Cinq conseils pour prévenir la fatigue du temps des Fêtes

La période des Fêtes vous laisse invariablement complètement éreinté? Cette année, mettez toutes les chances de vo¬tre côté pour prévenir la fatigue en suivant ces quelques conseils éprouvés :

1. Mangez bien (et pas trop!) : misez entre autres sur un bon déjeuner ainsi que sur les fibres et les glucides complexes pour faire le plein de carburant et prévenir les baisses d’énergie. Manger lentement vous aidera par ailleurs à limiter les excès de table.

2. Buvez beaucoup d’eau : non seulement l’eau permet à l’organisme de fonctionner de façon optimale (notamment en ce qui concerne la digestion), mais la déshydratation entraîne un état de fatigue.

3. Bougez : en plus de contribuer au sentiment de bien-être, l’activité physique favorise le sommeil. En outre, les sports d’hiver sont parfaits pour passer du temps de qualité avec votre famille.

4. Dormez suffisamment : entre les festivités, assurez-vous de dormir assez et, idéalement, de respecter un horaire de sommeil régulier, et ce, même la fin de semaine. Au besoin, faites de courtes siestes (environ 30 minutes).

5. Prenez du temps pour vous : le stress engendré par les 1001 courses à faire, les plats à cuisiner, etc. augmente la fatigue; essayez donc de réserver chaque jour un moment pour vous détendre.