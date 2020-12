Sept façons de resserrer les liens familiaux pendant les vacances de Noël

Souvent synonyme de vacances, le temps des Fêtes est l’occasion idéale pour passer d’agréables moments en famille. Vous voulez profiter de cette période de réjouissances pour resserrer les liens? Voici quelques suggestions d’activités qui vous aideront à atteindre votre objectif!

1. Cuisiner

Que ce soit pour la préparation d’un repas ou pour la confection de délicieux desserts, cuisiner en famille permet d’échanger dans une atmosphère conviviale. Bien sûr, vous savourerez ensuite ensemble le fruit de votre travail, sans que quiconque consulte son téléphone!

2. Louer un chalet

En plus de vous offrir une pause dans votre quotidien, un séjour dans un chalet vous permettra de vous évader, de vous ressourcer et de couler des jours heureux entre vous. Le simple fait d’être réunis loin des distractions habituelles contribuera à vous rapprocher.

3. Jouer à des jeux

Les jeux de société ont le don de favoriser la collaboration, de stimuler l’esprit de compétition ou de générer des fous rires, entre autres. Quoi qu’il en soit, ils sont propices aux instants riches en émotions dont on se souvient longtemps! Jeux de cartes ou de plateau, jeux de stratégie ou de hasard, mimes ou devinettes… les jeux de société sont aussi nombreux que variés. Vous en trouverez certainement plusieurs qui feront le bonheur de tout le monde!

4. Passer une journée en plein air

L’hiver regorge de possibilités : raquette, patin, ski, glissade, randonnée, sculpture de bonshommes de neige, construction de forts, motoneige, etc. Pour vous amuser et créer des souvenirs collectifs impérissables, rien de tel qu’une journée à l’extérieur dont vous reviendrez les yeux brillants et les joues rougies!

5. Regarder un film

S’ils isolent lorsqu’ils sont utilisés individuellement, les écrans peuvent aussi rapprocher les gens! Sélectionnez un film qui plaira à toute la famille, préparez du maïs soufflé et rassemblez-vous devant la télévision pour partager un moment privilégié.

6. Dresser une liste de vie familiale

Réunissez-vous et établissez la bucket list de votre famille. Noter les activités plaisantes que chacun aimerait faire vous permettra non seulement de connaître les désirs de tous, mais vous procurera en outre des objectifs communs à réaliser. Placez ensuite votre liste bien en vue et rayez les projets dès qu’ils sont terminés.

7. Créer un questionnaire

Envie de mieux vous connaître? Produisez ensemble un questionnaire ludique adapté à l’âge de vos enfants pour en savoir plus sur les goûts, les ambitions, etc., de chacun. Couleur, animal et film préférés, métier de rêve, pays à visiter absolument, vœu le plus cher… certaines réponses pourraient s’avérer étonnantes!