Cadeaux de Noël : 5 conseils à retenir si vous magasinez en ligne

Vous avez décidé d’acheter en tout ou en partie vos cadeaux de Noël en visitant les sites Web transactionnels ou la Boutique virtuelle ID de vos marchands locaux préférés? Voici quelques conseils qui vous seront des plus utiles pour dénicher les présents parfaits!

Commencez tôt et vérifiez les délais de livraison : si vous voulez être certain de recevoir vos colis à temps ou éviter d’avoir à payer un surplus pour une livraison accélérée, n’attendez pas à la dernière minute pour entamer vos emplettes. De même, vérifiez les délais et assurez-vous que vous aurez vos paquets bien avant le jour J afin de ne pas vous inquiéter s’il y a un peu de retard.

Lisez attentivement les descriptions : pour prévenir les mauvaises surprises, misez sur des produits dont la fiche est complète. Contrôlez les dimensions s’il s’agit d’un meuble, consultez le guide des tailles pour les vêtements, assurez-vous que le film ou le jeu vidéo est offert dans la langue souhaitée, etc.

Comparez les prix : recherchez les articles que vous voulez acquérir sur différents sites pour trouver celui qui propose le meilleur prix. Pour économiser au maximum, n’oubliez pas les frais de livraison. Si celle-ci est gratuite pour les commandes atteignant un montant donné, par exemple, vous pourriez avoir avantage à regrouper vos achats même si l’un des produits convoités était un peu moins cher ailleurs.

Vérifiez les politiques de retour : voyez si le cadeau pourra facilement être retourné en cas de pépin — renseignez-vous entre autres sur la durée de la période de retour.

Magasinez sur des sites sûrs : avant de conclure une transaction, assurez-vous que le site est sécurisé et fiable — les coordonnées du commerçant, notamment, sont-elles complètes (nom d’entreprise, adresse, téléphone, courriel)?

———————

La personne que vous gâtez vit avec vous? Assurez-vous de pouvoir réceptionner le colis vous-même, faites-le livrer au bureau, ou demandez un emballage cadeau, si possi¬ble, par exemple.

———————