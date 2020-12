Une Fête de Noël haute en couleurs au Transcontinental

La Ville de Pohénégamook, le regroupement Acti-Familles, la Maison des Jeunes Pirana, la Municipalité de Rivière-Bleue et la Municipalité de Saint-Athanase invitent la population du Transcontinental à la Fête de Noël 2020. Celle-ci aura lieu dimanche le 13 décembre de 10 h à 15 h dans les rues avoisinantes des locaux d’Acti-Familles, situés au 474 rue des Étudiants à Pohénégamook.

Cette fête prendra la forme d’un marché de Noël extérieur où 24 exposants seront sur place avec une offre diversifiée : produits locaux, artisanat et métiers d’art, décorations, nourriture maison et bien plus ! Des activités telles que glissade, conte de Noël, feu de joie, musique d’ambiance et prestations de l’école de danse Aristodanse seront également de la partie.

Vers 14 h 30, le Père Noël viendra porter des cadeaux aux enfants qui seront inscrits à sa liste. Pour y figurer, les enfants doivent être âgés de 0 à 12 ans, habiter le territoire desservi par l’organisme Acti-Familles et être inscrit auprès de ce dernier au plus tard le mercredi 9 décembre.

Toutes les mesures sanitaires exigées par le gouvernement concernant les marchés publics de Noël seront mises en place. À noter que les participants devront porter le masque lorsqu’ils se trouveront à moins de deux mètres d’un autre individu.