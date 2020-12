Collation festive pour toute la famille

Cette année, les réceptions du temps des Fêtes ne seront pas comme celles des années précédentes, mais il n’est pas nécessaire d’oublier les traditions familiales durant cette période festive. Pourquoi ne pas en profiter pour fabriquer de nouveaux ornements en maïs soufflé et créer de nouvelles traditions?

Il est toujours amusant de cuisiner avec du maïs soufflé. Les friandises à base de maïs soufflé sont toujours appréciées lors des occasions spéciales et elles peuvent être décorées en fonction de thèmes différents. Ces boules de Noël peuvent facilement être utilisées lors des Fêtes traditionnelles ou lors de n’importe quelle autre fête célébrée en décembre. Pour ce faire, il suffit de remplacer la canne en sucre par un autre bonbon et de changer les couleurs. Comme le maïs soufflé au beurre Orville Redenbacher à cuire au micro-ondes ne contient n'a pas de saveurs ou de colorants artificiels ni d’agents de conservation, vous pouvez servir une collation santé aux membres de votre famille.

Boules des Fêtes au maïs soufflé

Temps de préparation : 5 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

Portions : 12

Ingrédients :

Enduit à cuisson en vaporisateur

1 sac (82 g) de maïs soufflé au beurre Orville Redenbacher pour micro-ondes

1 litre (4 tasses) de guimauves miniatures, en morceaux

60 ml (1/4 tasse) de beurre, en morceaux

15 gouttes de colorant alimentaire vert

Sucre à gros cristaux coloré et cannes de Noël ou gouttes de gomme, optionnel

Préparation :

Vaporiser un grand bol, une spatule de caoutchouc et un morceau de papier ciré avec de l’enduit à cuisson en vaporisateur; mettre de côté. Cuire le maïs soufflé au micro-ondes tel qu’indiqué sur l’emballage. Retirer tous les grains non éclatés et placer la moitié du maïs soufflé (environ 2 litres ou 8 tasses) dans le bol.

Placer 500 ml (2 tasses) de guimauves et 30 ml (2 c. à table) de beurre dans un bol allant au micro-ondes; cuire au micro-ondes à puissance élevée pendant 45 secondes ou jusqu'à ce que les guimauves fondent et que le mélange soit homogène une fois brassé. Verser le colorant alimentaire tout en brassant.

Verser le mélange de guimauves sur le maïs soufflé qui est dans le bol. Mélanger avec la spatule de caoutchouc graissée pour bien enduire le maïs. Diviser le mélange et former six boules. Placer les boules sur le morceau de papier ciré.

Décorer de sucre à gros cristaux et de cannes de Noël ou de gouttes de gomme, si désiré. Répéter les étapes ci-dessus avec le reste du maïs soufflé, les guimauves et le beurre pour faire des boules de maïs soufflé non colorées. Décorer avec du sucre et des bonbons, si désiré.

Pour des recettes supplémentaires ainsi que des suggestions d’utilisation du maïs soufflé, consultez le site orville.ca.

www.leditionnouvelles.com