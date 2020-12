La MRC de Témiscouata injecte 13 500 $ dans les campagnes de paniers de Noël locales

La situation actuelle de pandémie a fait en sorte de fragiliser davantage la situation des personnes les plus vulnérables de notre région. La sécurité alimentaire n’échappe pas à la COVID-19, et les organismes de soutien à l’autonomie alimentaire constatent une importante hausse des demandes d’aide.

Ainsi, la période des Fêtes peut s’avérer particulièrement difficile pour certains d’entre nous. Dans le but de soutenir sa communauté, la MRC de Témiscouata injectera cette année, 13 500 $ dans les campagnes locales de paniers de Noël. Cette somme permettra d’offrir aux personnes dans le besoin des bons d’achat échangeables dans leur épicerie de proximité.

«Chaque année, la MRC et les citoyens du Témiscouata se mobilisent de différentes façons pour soutenir les personnes défavorisées. Malgré les temps difficiles, nous comptons encore sur cet élan de générosité cette année», mentionne Guylaine Sirois, préfet de la MRC. «En contexte de pandémie, l’entraide est essentielle afin d’assurer un temps des Fêtes plus joyeux pour les familles les plus démunies de notre région. J’en profite pour saluer la précieuse implication de nos bénévoles.»

La période des Fêtes est un moment de partage, d’entraide et de solidarité. Chaque contribution est un geste significatif. Si vous souhaitez obtenir un panier de Noël ou si vous voulez contribuer à la campagne de paniers de Noël de votre communauté, vous pouvez contacter l’un des organismes suivants pour obtenir de l’information : Les Cuisines collectives de Cabano (418 854-9316), de Dégelis (418 853-3767), du Haut-Pays (418 779-2731) ou la Petite bouffe des Frontières (418 893-2626).