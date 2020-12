La grande guignolée des médias : l’équipe d’Info Dimanche récolte 5 842 $

Une fois de plus, les gens de la région ont fait preuve d’une grande générosité le jeudi 3 décembre dernier dans le cadre de La grande guignolée des médias. L’équipe d’Info Dimanche a ainsi récolté la somme de 5 842 $ auprès des automobilistes à l’intersection des rues Fraser et Lafontaine le matin et sur la période du diner.

Cet argent sera remis à la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-du-Loup pour permettre à ses bénévoles de préparer des paniers de Noël qui seront distribués juste avant les Fêtes à des personnes plus démunies de notre société. Particulièrement en temps de pandémie, vos dons offriront un Noël plus agréable pour de nombreuses personnes.

«C’est un honneur de réaliser cette collecte dans une année aussi difficile. Je me réjouis de la grande générosité des gens. Malgré mon masque, ils ont pu deviner le sourire qui s’y cachait. Et ils ont été nombreux à nous dire merci pour leur offrir l’occasion de donner. C’est à mon tour de leur dire à nouveau merci», a commenté l’instigateur de la guignolée d’Info Dimanche et directeur de l’information, François Drouin.

«Les gens ont été généreux malgré la pandémie, merci! De plus ils ont été vraiment patients. On était fiers de participer à cette cause. Je remercie d’ailleurs les membres de l’équipe d’Info Dimanche, c’était agréable de voir ça, cette belle implication et cet esprit de camaraderie», a pour sa part souligné Hugo Levasseur, éditeur d’Info Dimanche.

D’année en année, la participation de la population à cette cause est grandissante. Cette fois, plus de 1100 $ ont été ajoutés à la remise faite à la Société de Saint-Vincent-de-Paul par Info Dimanche puisque 4 700 $ avaient été amassés le 5 décembre 2019. Cet argent permet également de soutenir l'aide alimentaire offerte en collaboration avec le Carrefour d'initiatives populaires de Rivière-du-Loup.

De leur côté, les collègues de CIEL FM / FM 107 ont amassé pas moins de 8 000 $. CIMT qui n'a pas encore dévoilé son bilan a aussi participé à la guignolée.