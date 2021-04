Postez vos lettres au père Noël cette semaine pour recevoir une réponse avant Noël

Postes Canada, qui aide le père Noël à répondre à son courrier depuis près de 40 ans, demande aux Canadiens de poster leurs lettres au père Noël le plus tôt possible pour s’assurer de recevoir une réponse avant Noël.

Tout le monde va bien au pôle Nord et le père Noël travaille fort pour que cette année difficile se termine sur une belle note. Le père Noël est prêt à recevoir des lettres de partout dans le monde et, une fois de plus, Postes Canada est fière de l’aider avec son courrier.

Nous travaillons de très près avec le père Noël et ses lutins pour que toutes les lettres envoyées au pôle Nord reçoivent une réponse. Mais c’est loin le pôle Nord, alors nous encourageons tous les enfants à envoyer leurs lettres le plus tôt possible pour recevoir une réponse avant Noël. Nous savons que le père Noël est impatient de recevoir et de lire toutes ces lettres colorées, sans compter nos employés qui adorent les voir défiler dans notre système postal.

Conseils pour les parents et les enfants :

N’oubliez jamais d’inclure l’adresse de retour sur votre lettre.

Aucun timbre n’est requis.

Des modèles de lettres sont disponibles sur le site postescanada.ca.

N’oubliez pas l’adresse du père Noël!

PÈRE NOËL

PÔLE NORD H0H 0H0

CANADA

Toutes les lettres qui ont une adresse de retour recevront une réponse du père Noël, mais celles envoyées après le 10 décembre pourraient ne pas recevoir une réponse avant les Fêtes.

Le père Noël répond à plus d’un million de lettres chaque année! Il reçoit des lettres et y répond dans plus de 39 langues différentes, y compris le braille. Postes Canada aide le père Noël à répondre à son courrier depuis presque 40 ans. Pendant toutes ces années, le bureau de poste du père Noël a répondu à plus de 30 millions de lettres.