Donner un livre en cadeau de Noël c’est offrir de la culture, de la richesse, mais c’est aussi donner un peu de soi-même. C’est un geste presque intime qui en dit autant sur soi que sur la personne à qui on l’offre. Dans cette année particulière, je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire beaucoup, travail oblige, mais je vous propose quelques ouvrages qui ont retenu mon attention.

Ces suggestions se veulent plus passe-partout et sont peut-être plus susceptibles de rejoindre parents et amis, et suffisamment récents pour ne pas avoir déjà été achetés par la personne visée. Info Dimanche vous propose aussi une sélection de livres disponibles à la Librairie J.A. Boucher, à la Librairie du Portage et à la boutique Kadorama de Trois-Pistoles.

Regards croisés - de l’Arctique à l’Afghanistan

Mon coup de cœur! Paru à l’octobre 2019, «Regards croisés - de l’Arctique à l’Afghanistan» est un livre à mi-chemin entre le carnet de voyage et le récit journalistique du journaliste Fabrice de Pierrebourg et de Marc-André Pauzé. Les illustrations de Pauzé, un aquarelliste de talent, viennent appuyer les récits, tout en reprenant le discours narratif sous un autre angle. Pensez à un photoreportage où la photographie laisse place aux aquarelles et aux esquisses. Les auteurs, deux globetrotteurs qui sillonnent le globe chacun de leur côté, rapportent une vingtaine de récits de rencontres marquantes dans Regards croisés où l’on croise le peintre de Tombouctou, la fillette de Mossoul, mais où l’on retrouve aussi avec émotion Carl Jason Dunphy de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, alors militaire et qui a mis fin à ses jours en 2017. Au cœur de ces récits, l’humain dans toute sa force, dans toute sa fragilité. J’ai eu la chance de partager un repas avec Marc-André Pauzé cet été, une rencontre incroyable avec un aquarelliste, photographe, aventurier, officier médical hors norme. Vous pouvez le suivre tant sur Facebook, Instagram que sur son blogue à marcpauze.net

Envoutante Lhasa, Fred Goodman

La voix riche, profonde et grave de Lhasa de Sela raisonne encore dans le cœur et les oreilles des mélomanes qu’elle a touchés avec ses trois albums. Cette biographie de Fred Goodman n’est pas parfaite, mais il fait revivre sous nos yeux cette artiste partie bien trop tôt à 37 ans. Unique Lhasa, unique parcours qui la mènera du Mexique à Montréal. On y découvre une enfance hors norme, entre les États-Unis et le Mexique alors qu’elle vivait dans un autobus scolaire transformé en caravane. Décédée le 1er janvier 2010 à Montréal, elle chantait déjà du jazz à 14 ans à San Francisco.

Ténèbre , Paul Kawczak

Magnifique premier roman d’aventures de Paul Kawczak. L’auteur, né en France, s’est établi au Québec. Son premier roman frappe fort alors qu’il est lauréat et finaliste pour une multitude de prix. De l’Afrique à l’Europe, «Ténèbre» est un récit halluciné de la colonisation où les tabous n’ont pas leur place. On suit le géomètre Pierre Claes, un héros sans père, mandaté pour tracer les frontières du Congo et s’engager dans une aventure violente, sanguine et qui n’est pas dépourvue d’érotisme. Un roman riche, brillant, intelligent et à la fois terrifiant.

Barbecue Santé , Geneviève O’Gleeman

Ceux qui me connaissent le savent, je suis un adepte de la fumaison et du barbecue sur charbon de bois. Pizza, épaule de porc, rôti de palette, saumon fumé à froid, côtes levées, short-ribs et j’en passe. Pour les repas plus simples, j’ai parfois besoin d’inspiration. Rares sont les bons livres de barbecue. C’est là qu’arrive la nutritionniste Geneviève O’Gleeman avec son «Barbecue Santé». Ne vous laissez pas effrayer par le mot santé, nous sommes en 2020 ! Les recettes sont simples et surtout savoureuses tout en étant à la portée de tous. Un ouvrage joliment illustré, un livre rafraichissant qui fera le bonheur de tout grillardin du dimanche.

Nos oiseaux , Éric Dupont et Mathilde Cinq-Mars

«Nos oiseaux», par le romancier Éric Dupont et illustré par Mathilde Cinq-Mars. Éric Dupont est notamment l'auteur de La fiancée américaine et Mathilde Cinq-Mars est l'illustratrice de Nos héroïnes, écrit par Anaïs Barbeau-Lavalette. Avec «Nos oiseaux», Dupont et Cinq-Mars proposent un ouvrage unique sur les oiseaux. Un guide, peut-être, mais surtout une occasion, un prétexte, pour l'adulte qui souhaite partager son amour des oiseaux avec un enfant. Les textes très personnels d'Éric Dupont et la cinquantaine d'illustrations de Mathilde Cinq-Mars présentent un peu plus d'une quarantaine des oiseaux du Québec que l'on retrouve sous : les disparus, les mignons, les magnifiques, ceux que l'on mange, les grandes voix, les ténébreux, les maritimes et les barboteurs. Un ouvrage à la fois tendre, touchant, drôle et où l’information plus scientifique y est distillée sans austérité. Les adultes aimeront aussi.

CHEZ NOS LIBRAIRES

Librairie J.A. Boucher

Terre promise , Barack Obama

Dans le premier volume de ses mémoires, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, retrace son itinéraire personnel, évoque son éducation et ses premières aspirations politiques. Premier Afro-Américain à accéder à la fonction suprême, Obama entraîne le lecteur dans un voyage fascinant où il y évoque les racines de la profonde division entre démocrates et républicains qui polarise son pays et qu'il voit apparaitre dès son premier mandat. Aussi long qu'exhaustif, le livre est un voyage fascinant, depuis ses toutes premières aspirations politiques à son élection à titre de 44e président des États-Unis. Le cadeau idéal pour tout passionné de politique ou d'histoire.



Librairie du Portage

Être bien : Petites (et grandes) prises de conscience , Julie Bélanger

«Je suivais déjà Julie Bélanger sur son blogue depuis quelque temps, et je trouvais toujours ses textes justes et inspirants. Donc, quand j’ai su qu’elle ferait un livre, j’étais déjà sous le charme. Je n'ai pas été pas déçue! Elle nous présente plusieurs textes touchants, remplis de vulnérabilité, d’humour et d’humilité. De plus, ce livre est magnifique!», souligne Valérie Lavoie de la Librairie du Portage. Une belle lecture pour pousser sa réflexion durant le congé des Fêtes!



Kadorama

Trois mois tout au plu s, Josélito Michaud

Vous avez aimé le bestseller «Dans mes yeux à moi» qui a inspiré la série télévisée Olivier? Francisco Bélanger, de chez Kadorama à Trois-Pistoles, vous propose de lire la suite, Trois mois tout au plus, qui est à peine sortie des presses. L’auteur, Josélito Michaud, nous permet de retrouver avec bonheur le personnage d’Olivier Dubreuil. Ce dernier vient de célébrer son 50e anniversaire quand il apprend qu’il lui reste trois mois à vivre, tout au plus. Il est très ébranlé par cette terrible nouvelle et décide de partir à la recherche de son père biologique dont il vient de découvrir l’identité. Il voudra tout connaitre de cet homme et découvrir la vérité dans les mensonges répétés de sa mère biologique. Est-ce que la vie lui laissera le temps de résoudre les nombreuses énigmes de son existence? Toute l’équipe de Kadorama vous souhaite un doux temps des fêtes et de bonnes lectures!