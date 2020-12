Sauver la magie de Noël dans un train à Rivière-du-Loup

Une idée bien originale et immersive a été inventée à Rivière-du-Loup pour divertir la population qui doit vivre le mois de novembre sans la magie de Noël. Les citoyens sont invités à résoudre le jeu d’évasion du Louperivois express, le train de distribution du père Noël, qui refuse de démarrer.

«Il est chargé de cadeaux et il est plus que prêt à partir. Un tour de clé, puis deux, puis trois… Le train ne veut pas démarrer. Aidez-nous à réparer les moteurs, qui ne fonctionnent qu’à la magie de Noël. Retrouvez l’ambiance de Noël et sauvez les Fêtes du monde entier!», explique Rosemarie Boulet, propriétaire de La Pièce – Jeux d’évasion.

Le jeu est d’une durée de 60 minutes, les personnes intéressées à y participer doivent réserver leur place en ligne ou par téléphone selon les horaires disponibles sur le site internet : www.lapiecerdl.com/jeux/la-magie-de-noel. Le jeu est disponible depuis le 28 novembre dans la locomotive de Tourisme Rivière-du-Loup, située au 189, boulevard de l’Hôtel-de-Ville.

Depuis plusieurs années, Rivière-du-Loup est reconnue comme l’une des villes les plus hâtives quant à la célébration des Fêtes. Bien souvent, lors premiers jours de novembre, la parade du Père Noël est déjà passée et les citrouilles sont remplacées par des sapins déjà décorés. Le Louperivois express est donc une façon de ramener cette magie qui n’est malheureusement pas présente cette année, avec l’absence de l’évènement Noël Chez nous.