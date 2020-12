C’est le jeudi 3 décembre que se tiendra la Grande Guignolée des médias à Rivière-du-Loup. En respect avec les consignes sanitaires de la Santé publique, Info Dimanche, CIEL FM et CIBM ainsi que CIMT collecteront les dons des automobilistes pour cette bonne cause.

Les employés d’Info Dimanche seront positionnés à l’intersection des rues Fraser et Lafontaine dès 7 h 30 le matin jusqu’à 9 h, puis de 12 h à 13 h. Pour CIBM et CIEL-FM, animateurs et employés seront positionnés sensiblement aux mêmes heures à l’angle des rues Lafontaine et Hôtel-de-Ville alors que du côté de CIMT, employés et bénévoles seront présents à l’intersection Frontenac et Lafontaine.

«Pour cette année particulière, nous tenions à être présents afin de redonner aux moins nantis de notre communauté. 2020 a été une année difficile pour plusieurs, les besoins sont criants alors c’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté à la demande de nos employés de prendre part à cette guignolée un peu différente», a souligné l'éditeur d’Info Dimanche, Hugo Levasseur.

L’an dernier, c’est plus de 4 700 $ qui ont été amassés par les employés d'Info Dimanche. Nous vous remercions à l'avance pour votre patience et surtout pour votre générosité.