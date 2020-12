Encore quelques points à régler!

Incroyable comme le temps passe vite : Noël est déjà à nos portes! Cette semaine, vous devrez franchir l’étape des détails qui changent tout pour vivre une soirée magique et mémorable. Voici un aperçu du programme :

• Planifier l’animation et les jeux pour divertir les adultes et les enfants (ex. : karaoké, jeux vidéo de groupe, cartes, pichenottes, etc.);

• Nettoyer la maison de fond en comble et préparer les chambres des invités qui resteront à coucher;

• Choisir la musique qui sera jouée tout au long de la soirée (ex. : jazz léger pour le cocktail d’arrivée, musique traditionnelle pendant le repas, morceaux endiablés pour la danse);

• Acquérir un sapin naturel à un kiosque et le décorer (n’oubliez pas de l’installer loin de toute source de chaleur et de l’arroser régulièrement);

• Finir d’acheter les ingrédients pour préparer le buffet du réveillon;

• Vérifier que vous avez suffisamment de couverts, de verres, de serviettes de table, etc., et acheter ou emprunter ce qui manque au besoin.