Magasinage des Fêtes local : un mariage réussi entre le cœur et la raison!

Cadeaux, décorations, vêtements, nourriture... votre liste d’achats des Fêtes est prête? Fantastique! Ne reste plus qu’à effectuer vos emplettes avant que la cohue ne s’installe dans les commerces ou que les délais de livraison des produits qui vous font envie dépassent la période de réjouissances — ce que personne ne souhaite, évidemment!

Que vous aimiez magasiner ou que cette activité représente une corvée, prenez connaissance des multiples avantages que procure l’achat de proximité!

Vos commerçants ont besoin de vous

Depuis déjà plusieurs années, la promotion de l’achat local est omniprésente, particulièrement pendant la période des Fêtes. Or, avec la pandémie de la COVID-19, cette pratique tombe encore plus sous le sens! Pensez-y : vos commerces locaux ont subi des pertes considérables pendant des mois... Pour les soutenir dans cette épreuve et les aider à remonter la pente, vous avez tout intérêt à les encourager lors de votre magasinage en prévision de Noël et du jour de l’An!

L’achat local est gagnant sur tous les plans

Un geste qui vient du cœur, l’achat local? Assurément! Cela dit, les consommateurs autant que les clients sont gagnants! Comment? C’est simple : en faisant votre magasinage des Fêtes dans vos commerces locaux, vous profitez d’un service personnalisé et vos déplacements sont diminués. Dans certains cas, vous pouvez combiner vos achats de proximité, et ainsi cocher nombre d’éléments sur votre liste en quelques heures à peine!

De surcroît, en effectuant vos courses dans votre municipalité, vous stimulez son économie, ce qui vous permet de profiter d’un environnement dynamique et attrayant! Toujours pas convaincu? Songez que l’achat local contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, car le transport des marchandises est plus court. Si le sort de la planète vous préoccupe, n’hésitez plus : procurez-vous des produits d’ici à volonté!

Les produits locaux sont variés et de qualité

Dans vos commerces locaux, vous trouverez assurément de quoi répondre à tous vos besoins pour des Fêtes mémorables : accessoires décoratifs, cadeaux, alcools du terroir, mets préparés, tenues stylées… Les possibilités sont illimitées, sans compter que la qualité est toujours au rendez-vous!

Un problème avec un article? Les politiques de retours et d’échanges ainsi que le service après-vente sont nettement simplifiés lorsqu’on peut discuter directement avec le commerçant. Autrement dit, satisfaction garantie!

Tout bien considéré, acheter localement pour les Fêtes est à la fois un geste de cœur et de raison. Et vous, où irez-vous magasiner en premier?