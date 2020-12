Une programmation de Noël éclatée à Témiscouata-sur-le-Lac

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac lance une toute nouvelle programmation d’activités adaptées à la pandémie pour le mois de décembre. Il s’agit d’activités variées et adaptées à tous les âges qui permettront d’ajouter un peu de magie dans ce Temps des Fêtes particulier.

La Ville lance une nouvelle tradition originale, la «Journée de la tite-laine», où l’ensemble des citoyens sont mis au défi de porter un chandail de Noël qui fera rire leurs collègues, voisins et amis. Cette journée bien spéciale aura lieu le 16 décembre 2020. Les participants qui désirent participer au concours doivent envoyer une photo d’eux sur la page Facebook des Loisirs de Témiscouata-sur-le-Lac. Un jury sélectionnera trois gagnants qui remporteront un chandail festif de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac.

À la bibliothèque Au fil des pages, les citoyens sont invités à participer à un atelier de BD, le dimanche 6 décembre, à 13 h 30, avec le bédéiste professionnel VORO. Les familles seront aussi emballées de participer à une heure du conte, le dimanche 13 décembre, à 10 h, où ils pourront découvrir différents contes de Noël. Du côté de la Bibliothèque de Cabano, les enfants pourront participer à un atelier de bricolage de Noël, le samedi 5 décembre, à 13 h 30. Ils sont aussi invités à prendre part à une journée techno avec le FabLab Fabbulle le samedi 12 décembre. Pour l’occasion, un atelier de fabrication de lutin-robot aura lieu à 8 h 00 et à 10 h 05 ainsi qu’un atelier de modélisation 3D sur Tinkercad à 13 h 30. Les places sont limitées pour l’ensemble des activités, les citoyens sont doivent donc s’inscrire rapidement à [email protected]



Une autre nouveauté cette année, les citoyens pourront usés de leur créativité pour décorer les sapins qui ont été installés dans le Parc Clair-Soleil et au BeauLieu Culturel du Témiscouata pour ajouter un peu de magie au temps des Fêtes. D’ailleurs, un sapin dans le Parc Clair Soleil sera dédié à l’action de l’arbre du Part-Âge, une initiative de Voisins Solidaires du Témiscouata. Les citoyens pourront donc piger une action à réaliser auprès d’un aîné seul dans notre communauté. De plus, les bénévoles seront à l’honneur tout au long du mois de décembre dans le cadre du calendrier de l’avent. Chaque jour, un bénévole nominé sera dévoilé sur la page Facebook Loisirs Témiscouata-sur-le-Lac.