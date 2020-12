Gâteau au fromage au chocolat Simply for Life

Cette année, Info Dimanche vous propose une quinzaine de recettes du temps des Fêtes pour sa section de Noël. Aujourd'hui, nous vous proposons une délicieuse recette de Caroline Bernier, conseillère certifiée et franchisée Simply for Life.

Parce que ce n'est pas parce que c'est santé que ce n'est pas bon.

Ingrédients

- 12 onces de tofu mou ou ferme 1 c. à thé de poudre de cacao

- 1 c. à thé d'extrait de vanille

- 2 c. à table de lait de votre choix 1/8 c. à thé de sel himalayen

- 8 à 10 onces morceaux de chocolat 70% ou plus 2 c. à table de sirop d’érable

Optionnel: 1/2 tasse beurre d’arachide

Croûte

- 6 onces de biscuits New Moon Kitchen (saveur de votre choix, disponibles chez Simply for Life)

- 1/4 tasse de beurre biologique

Préparation

Préchauffer le four à 350F. Dans un mélangeur, ajouter les biscuits et le beurre. Bien mélanger. Étendre le mélange dans un moule à charnière et cuire pendant 10 minutes. Mettre de côté et laisser refroidir.

Faire fondre le chocolat dans un bain-marie.

Dans un mélangeur, ajouter tous les ingrédients incluant le chocolat et mélanger jusqu’à obtention d'une texture lisse. Verser le mélange sur la croûte et réfrigérer au moins 2 heures ou jusqu’à ce que le mélange durcisse.

Servir avec des fruits frais de votre choix.

*Le gâteau au fromage est plus ferme si vous utilisez le tofu ferme et une texture plus légère si vous utilisez le tofu mou.