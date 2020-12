La Grande Illumination dans la MRC de Rivière-du-Loup

À l’approche des Fêtes, les Fondations hospitalières et de la santé du Bas-Saint-Laurent s’unissent pour créer «La Grande Illumination» qui fera briller l’espoir sur toute la région.

Dans le cadre de cette nouvelle activité, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup illuminera 6 sapins trônant au Centre hospitalier régional du Grand Portage, au CHSLD de Chauffailles, au CHSLD de Rivière-du-Loup et au CHSLD de Saint-Cyprien.

La mise en lumière de tous les sapins aura lieu le mercredi 9 décembre prochain en même temps que toutes les autres Fondations partenaires du CISSS du Bas-Saint-Laurent à 18 h 30. Les milliers de lumières qui s’illumineront ce soir-là, porteront en elles l’espoir et le réconfort.

«Nous sommes très fiers d’avoir la collaboration des ambulanciers, des pompiers et de la Sûreté du Québec à Rivière-du-Loup afin de venir ‘’flasher’’ les gyrophares en face de notre hôpital, ainsi que des CHSLD de Rivière-du-Loup et de Saint-Cyprien lors de ‘’La Grande Illumination Les Électriciens Desjardins’’. Les employés de ces corps de travail ainsi que des villes et villages de notre MRC seront invités à acheter, tout comme vous, des lumières afin d’illuminer les yeux de nos patients, de nos personnes âgées en CHSLD, du personnel en santé et toute notre communauté en cette fin d’année bien particulière», mentionne Isabelle Dubé, directrice générale de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup.

La Fondation met en vente 3000 lumières au cout de 5 $ chacune à partir de maintenant, et ce, jusqu’à la fin décembre. Il est possible d’acheter des lumières virtuelles sur le site web au https://www.jedonneenligne.org/fondationsanterdl/ILLUMINATION/, au bureau de la fondation : Pavillon Alphonse Couturier, bureau 634 ou par la poste : 75, rue Saint-Henri, Rivière-du-Loup, G5R 2A4 ou par téléphone : 418-868-1010 #2237.

«Grâce à nos commanditaires, chaque dollar donné lors de l’achat de lumières viendra à 100 % à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup pour des projets en santé qui auront un impact important ici, dans notre milieu pour la santé de nos enfants, de notre mère et de nos aînées, les bâtisseurs de notre communauté. Nous réalisons que la maladie n’était pas et n’est toujours pas sur pause. Puis à quel point que recevoir des soins et services de santé de première qualité près de chez nous est essentiel. ‘’La Grande Illumination Les Électriciens Desjardins’’ de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est l’occasion idéal de s’unir tous ensemble en cette fin d’année bien particulière. Achetons des lumières de Noël de la Fondation afin d’illuminer nos arbres, et de redonner l’espoir d’une vie en santé! Merci de vous unir à nous!», mentionne Hugo Dubé, président de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup.